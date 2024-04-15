Мобилизация по новому закону: каковы обязанности мужчин и женщин

Рада 11 апреля приняла закон о мобилизации №10449. Его еще не подписал президент.

Какие обязанности женщин и мужчин относительно мобилизации по новому закону, что надо знать, передает 24 Канал.

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Обязанности граждан во время мобилизации

В течение 2 месяцев после вступления в силу указа Президента о мобилизации военнообязанные должны уточнить свои данные через ЦНАП, электронный кабинет или в ТЦК по месту пребывания.

По вызову ТЦК должны появляться в срок и место, указанные в повестке, чтобы стать на воинский учет или получить направление на медосмотр.

Также граждане Украины, независимо от пола, во время мобилизации должны предоставлять здания, сооружения, транспортные средства и другое свое имущество ВСУ и другим военным формированиям с последующим возмещением стоимости.

В течение 60 дней после вступления в силу указа Президента об объявлении мобилизации военнообязанные должны уточнить свои учетные данные через ЦНАП, е-кабинет военнообязанного или в ТЦК по месту пребывания.

Также в период проведения мобилизации граждане в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военный билет или удостоверение военнообязанного. Предъявлять его по требованию полицейского, представителя ТЦК и СП или на запрос работника Госпогранслужбы.

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