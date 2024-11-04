Перевірки будуть не у всіх: нардеп розповів, кому варто хвилюватися через "закон про дрова"

В Україні можуть ухвалити закон, який пердбачає покарання за зберігання дров без належних документів. Однак відповідальність нібито загрожуватиме лише тим, хто вирубує та краде деревину у великих обсягах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Юрія Камельчука в ефірі "Новини Live". Зазначається, що законопроєкт №9665 має на меті запобігти незаконній вирубці та продажу деревини в Україні.

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Кого стосуватиметься "закон про дрова"

За словами Юрія Камельчука, жодних перевірок у звичайних людей щодо кількості дров для опалення власних помешкань не буде.

Насправді більшість коментаторів не читають законопроєкт і не аналізують, про що вони пишуть. Вони намагаються очорнити всіх ініціаторів, які борються з чорними лісниками і корупціонерами з ДП "Ліси України", які, власне, і наштовхують їх на цю всю історію. Хвилюватися треба тільки тим, хто краде і краде в великих обсягах – вантажівками,

– наголосив нардеп.

Скандальний законопроєкт прокоментував також народний депутат Олександр Дануца. Він розповів, що притягнути до відповідальності можна буде людину, яка не має документів на дрова, вартість яких становить мінімум 30 480 гривень.

Якщо кубометр дров коштує 1500 гривень, то відповідальність передбачена за понад 20,2 кубометра дров без документів. Вантажівка ЗІЛ вміщує 5 кубометрів дров, тобто йдеться про об'єм від чотирьох вантажівок з дровами без документів,

– додав нардеп.

Дануца підкреслив, що "дровами" у цьому випадку не вважатимуться домашні вишні, абрикоси чи груші.