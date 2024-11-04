Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Мобілізація в Україні: чи може ТЦК подати військовозобов'язаного у розшук

Покарання за незаконне зберігання дров

Як пояснює адвокат Олексій Кінебас, якщо закон почне діяти, то правопорушниками можуть стати ледь не всі мешканці сіл у Чернігівській області. Наразі документ очікує на підпис президента.

Внесена нова стаття до Кримінального кодексу і Адміністративного кодексу – незаконне зберігання деревини. Тепер може бути або адміністративна, або кримінальна відповідальність просто за зберігання, перевезення або збут. Наприклад, дві особи, подружжя, зберігають дрова на суму понад 30 000 гривень, не мають документів, де вони ці дрова купили. Кримінальна відповідальність передбачена від п'яти до семи років,

– вказує він.

Журналісти розповіли про 85-річну жительку села Ларинівки Ніну Шик, яка документів на зберігання дров не має.

"Хлопці привезли, десь вони заготовили, по кущах полазили, я їм гроші віддала і поїхали. А якщо хочуть з документами, то хай держава возить нам дрова, я й документи буду зберігати", – каже пенсіонерка.

Олексій Кінебас каже, що наразі в Україні є кримінальна відповідальність за незаконну вирубку лісів. Однак закон змінює цю норму.

Стаття 246 викладена у новій редакції, і тепер кримінальна відповідальність передбачена за незаконне вирубування або пошкодження дерев, або чагарників, незалежно від того чи це ліс, чи це не ліс,

– пояснив адвокат.

Навіть якщо сукупна вартість дров сягає менше 30 тисяч гривень, то особі все одно загрожує адміністративна відповідальність, тобто штраф. Кінебас зазначає, що притягнути людину можна буде навіть якщо, наприклад, та зберігає один стовбур, одне дерево, один пеньок. На все це потрібні документи, де їх взяли.

Кінебас додав, якщо шкоду за незаконну вирубку чи пошкодження дерев або чагарників кваліфікують як суттєву, то людина може отримати від 34 тисяч гривень штрафу до п'яти років позбавлення волі.

"Цей закон не має жодних перехідних положень, це означає, що цей закон підписує президент, він вступає в силу, потім до людини, яка зберігає дрова на 30 000 гривень приходять працівники поліції і є кримінальне провадження. Особа каже, я там придбав ці дрова влітку чи восени, чи взагалі минулого року, – це жодним чином його не звільняє від відповідальності, бо він зберігає дрова зараз, – каже адвокат.