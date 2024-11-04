Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Наказание за незаконное хранение дров

Как объясняет адвокат Алексей Кинебас, если закон начнет действовать, то правонарушителями могут стать чуть ли не все жители сел в Черниговской области. Сейчас документ ожидает подписи президента.

Внесена новая статья в Уголовный кодекс и Административный кодекс – незаконное хранение древесины. Теперь может быть или административная, или уголовная ответственность просто за хранение, перевозку или сбыт. Например, два человека, супруги, хранят дрова на сумму более 30 000 гривен, не имеют документов, где они эти дрова купили. Уголовная ответственность предусмотрена от пяти до семи лет,

– указывает он.

Журналисты рассказали о 85-летней жительнице села Лариновка Нину Шик, которая документов на хранение дров не имеет.

"Ребята привезли, где-то они заготовили, по кустам полазили, я им деньги отдала и уехали. А если хотят с документами, то пусть государство возит нам дрова, я и документы буду хранить", – говорит пенсионерка.

Алексей Кинебас говорит, что сейчас в Украине есть уголовная ответственность за незаконную вырубку лесов. Однако закон меняет эту норму.

Статья 246 изложена в новой редакции, и теперь уголовная ответственность предусмотрена за незаконную вырубку или повреждение деревьев, или кустарников, независимо от того это лес, или это не лес,

– объяснил адвокат.

Даже если совокупная стоимость дров достигает менее 30 тысяч гривен, то лицу все равно грозит административная ответственность, то есть штраф. Кинебас отмечает, что привлечь человека можно будет даже если, например, и сохраняет один ствол, одно дерево, один пенек. На все это нужны документы, где их взяли.

Кинебас добавил, если ущерб за незаконную вырубку или повреждение деревьев или кустарников квалифицируют как существенный, то человек может получить от 34 тысяч гривен штрафа до пяти лет лишения свободы.

"Этот закон не имеет никаких переходных положений, это означает, что этот закон подписывает президент, он вступает в силу, потом к человеку, который хранит дрова на 30 000 гривен приходят работники полиции и есть уголовное производство. Лицо говорит, я там приобрел эти дрова летом или осенью, или вообще в прошлом году, – это никоим образом его не освобождает от ответственности, потому что он хранит дрова сейчас, – говорит адвокат.