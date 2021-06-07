Законопроєкт про перезапуск ВККС має шанси після виконання двох умов, – Берко

Законопроєкт про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів не відповідає очікуванням громадських експертів. Його потрібно розглянути знову на Комітеті, щоб ухвалити відповідні правки.

Документ вже готовий до розгляду, юридичних перепон для його розгляду в пленарній залі немає. Про це в ефірі повідомив менеджер з адвокації фундації DEJURE Степан Берко.

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Які правки потрібно підтримати

За його словами, є надія, що після останнього рішення Венеційської комісії Комітет збереться і запропонує підтримати потрібні поправки:

вирішальний голос міжнародних експертів у процесі добору членів Вищої кваліфікаційної комісії;

усунення корумпованої Вищої ради правосуддя від цього ж процесу.

Якщо ці 2 умови виконати, то ми вважаємо, що цей законопроєкт має шанси розпочати чи продовжити судову реформу,

– наголосив Берко.

Якщо ж ні, як вважає експерт, то це буде повне фіаско і повернення до 10-річної давності проблем в судовій владі. Менеджер з адвокації фундації DEJURE відзначив, що Україна перебуває на рубіконі.

Або ж судова реформа, яка розпочалась у 2016 році, нарешті зрушить з місця і буде якісний результат (призначення доброчесних суддів на вакантні посади і звільнення з посад недоброчесних). Або ж суддівські клани отримають контроль над Вищою кваліфікаційною комісією і "відкатять" всі зміни останніх років назад.

Берко прокоментував законопроєкт про перезапуск ВККС: дивіться відео

Що не так із законопроєктом: коротко