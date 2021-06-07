Законопроект о перезапуске ВККС имеет шансы после выполнения двух условий, – Берко

Законопроект о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей не соответствует ожиданиям общественных экспертов. Его нужно рассмотреть снова на Комитете, чтобы принять соответствующие правки.

Документ уже готов к рассмотрению, юридических препятствий для его рассмотрения в пленарном зале нет. Об этом в эфире сообщил менеджер по адвокации фонда DEJURE Степан Берко.

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Какие поправки нужно поддержать

По его словам, есть надежда, что после последнего решения Венецианской комиссии Комитет соберется и предложит поддержать необходимые изменения:

решающий голос международных экспертов в процессе отбора членов Высшей квалификационной комиссии;

отстранение коррумпированного Высшего совета правосудия от этого же процесса.

Если эти 2 условия выполнить, то мы считаем, что этот законопроект имеет шансы начать или продолжить судебную реформу,

– отметил Берко.

Если же нет, как считает эксперт, то это будет полное фиаско и возвращение к 10-летней давности проблемам в судебной власти. Менеджер по адвокации фонда DEJURE отметил, что Украина находится на рубиконе.

Или же судебная реформа, которая началась в 2016 году, наконец сдвинется с места и будет качественный результат (назначение добропорядочных судей на вакантные должности и увольнение с должностей нечестных). Или же судейские кланы получат контроль над Высшей квалификационной комиссией и "откатят" все изменения последних лет назад.

Берко прокомментировал законопроект о перезапуске ВККС: смотрите видео

Что не так с законопроектом: коротко