Законопроект о перезапуске ВККС имеет шансы после выполнения двух условий, – Берко

Законопроект о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей не соответствует ожиданиям общественных экспертов. Его нужно рассмотреть снова на Комитете, чтобы принять соответствующие правки.
Документ уже готов к рассмотрению, юридических препятствий для его рассмотрения в пленарном зале нет. Об этом в эфире сообщил менеджер по адвокации фонда DEJURE Степан Берко.
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Какие поправки нужно поддержать
По его словам, есть надежда, что после последнего решения Венецианской комиссии Комитет соберется и предложит поддержать необходимые изменения:
- решающий голос международных экспертов в процессе отбора членов Высшей квалификационной комиссии;
- отстранение коррумпированного Высшего совета правосудия от этого же процесса.
Если эти 2 условия выполнить, то мы считаем, что этот законопроект имеет шансы начать или продолжить судебную реформу,
– отметил Берко.
Если же нет, как считает эксперт, то это будет полное фиаско и возвращение к 10-летней давности проблемам в судебной власти. Менеджер по адвокации фонда DEJURE отметил, что Украина находится на рубиконе.
Или же судебная реформа, которая началась в 2016 году, наконец сдвинется с места и будет качественный результат (назначение добропорядочных судей на вакантные должности и увольнение с должностей нечестных). Или же судейские кланы получат контроль над Высшей квалификационной комиссией и "откатят" все изменения последних лет назад.
Берко прокомментировал законопроект о перезапуске ВККС: смотрите видео
Что не так с законопроектом: коротко
- Верховную Раду призывают не принимать законопроект о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей.
- Эксперты фонда DEJURE и Центра противодействия коррупции считают, что он приведет к катастрофе в судебной реформе.
- А все потому, что реформированный, коррумпированный ВСП будет иметь финальное решение о том, кто войдет в состав ВККС.
- Хотя, согласно договоренностям Украины с международными партнерами, в комиссии должны присутствовать международные эксперты. Такой вид законопроекта ставит под угрозу финансирование от Международного валютного фонда.