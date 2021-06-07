Документ вже готовий до розгляду, юридичних перепон для його розгляду в пленарній залі немає. Про це в ефірі повідомив менеджер з адвокації фундації DEJURE Степан Берко.

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Які правки потрібно підтримати

За його словами, є надія, що після останнього рішення Венеційської комісії Комітет збереться і запропонує підтримати потрібні поправки:

вирішальний голос міжнародних експертів у процесі добору членів Вищої кваліфікаційної комісії;

усунення корумпованої Вищої ради правосуддя від цього ж процесу.

Якщо ці 2 умови виконати, то ми вважаємо, що цей законопроєкт має шанси розпочати чи продовжити судову реформу,

– наголосив Берко.

Якщо ж ні, як вважає експерт, то це буде повне фіаско і повернення до 10-річної давності проблем в судовій владі. Менеджер з адвокації фундації DEJURE відзначив, що Україна перебуває на рубіконі.

Або ж судова реформа, яка розпочалась у 2016 році, нарешті зрушить з місця і буде якісний результат (призначення доброчесних суддів на вакантні посади і звільнення з посад недоброчесних). Або ж суддівські клани отримають контроль над Вищою кваліфікаційною комісією і "відкатять" всі зміни останніх років назад.

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Що не так із законопроєктом: коротко