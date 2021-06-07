Документ вже готовий до розгляду, юридичних перепон для його розгляду в пленарній залі немає. Про це в ефірі повідомив менеджер з адвокації фундації DEJURE Степан Берко.
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Які правки потрібно підтримати
За його словами, є надія, що після останнього рішення Венеційської комісії Комітет збереться і запропонує підтримати потрібні поправки:
- вирішальний голос міжнародних експертів у процесі добору членів Вищої кваліфікаційної комісії;
- усунення корумпованої Вищої ради правосуддя від цього ж процесу.
Якщо ці 2 умови виконати, то ми вважаємо, що цей законопроєкт має шанси розпочати чи продовжити судову реформу,
– наголосив Берко.
Якщо ж ні, як вважає експерт, то це буде повне фіаско і повернення до 10-річної давності проблем в судовій владі. Менеджер з адвокації фундації DEJURE відзначив, що Україна перебуває на рубіконі.
Або ж судова реформа, яка розпочалась у 2016 році, нарешті зрушить з місця і буде якісний результат (призначення доброчесних суддів на вакантні посади і звільнення з посад недоброчесних). Або ж суддівські клани отримають контроль над Вищою кваліфікаційною комісією і "відкатять" всі зміни останніх років назад.
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Що не так із законопроєктом: коротко
- Верховну Раду закликають не ухвалювати законопроєкт про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
- Експерти фундації DEJURE та Центру протидії корупції вважають, що він призведе до катастрофи у судовій реформі.
- А все тому, що нереформована, корумпована ВРП матиме фінальне рішення щодо того, хто увійде до складу ВККС.
- Хоча, згідно із домовленостями України з міжнародними партнерами, в комісії мають бути присутні міжнародні експерти. Такий вигляд законопроєкту ставить під ризик фінансування від Міжнародного валютного фонду.