"Законсервували" мову і традиції: Ukraїner розповів унікальну історію спільноти шведів України

Колись землі на Причорномор'ї, де наразі розташоване село Зміївка, заселили шведські колоністи. Там вони сусідствували з німцями, а пізніше — з українцями.

Про це мовиться у новій історії Ukraїner із циклу про національні спільноти України. Зміївка – полікультурне село.

Що відомо про Зміївку

На вулицях населеного пункту, крім української, запросто можна почути:

шведську;

німецьку;

англійську.

Місцеві бойки, крім українських пісень, співають старошведські, перейняті колись від місцевих бабусь.

Як з'явилися шведи на Півдні України

Появі шведів на Півдні України передували 2 війни. Після Північної – частина шведських земель перейшла у володіння Московії. Тоді приблизно тисяча шведів вирушили на Південь.

Згодом для розвитку сільського господарства та економіки імперії туди переселили німців-лютеран. Так з'явилися Старошведське та 3 німецькі поселення, тепер усі 4 об'єднує Зміївка.

Зміївка об'єднує 4 поселення / Фото Юрія Стефаняка, Ukraїner

До села приїжджав король Карл XVI Густав

Інтерес до Зміївки поступово зростав. Туристи-українці мандрували ніби в іншу країну, а туристи-шведи подорожували часом, тому що старошведською у світі більше ніде не говорять.

Приїжджав і шведський король Карл XVI Густав з дружиною. До його приїзду готувалися цілий рік. А дорогу до села, яку проклали до приїзду короля, так і називають – Королівською трасою.

Хто вони – шведи в Україні: дивіться відео

Швед живе 12 років у Зміївці

Швед Йон Бор'є Телін живе у Зміївці вже 12 років. Чоловік мимоволі почав розмовляти сумішшю англійської та шведської, часом додаючи слова російською та українською.

Вказуючи на персикові дерева у своєму садку, він буденно промовляє: "I like persyk! We don't have persyk in Sweden".

Одного разу, коли я ще жив у Швеції, моя 85-річна сусідка, проходячи повз мене, сказала: "Я збираюся поїхати в село в Україні, де говорять шведською". "Ого!", – здивувався тоді я. Думав, що вона шуткує, бо ніколи про таке село раніше не чув,

– поділився Йон Бор'є.

У причорноморському селі він знайшов ту Швецію і ту життєву гармонію, про яку завжди мріяв.

Ukraїner – волонтерська медіаорганізація, яка у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву та автентичну Україну.

Усі історії національних, етнічних спільнот в Україні та їхні дивовижні традиційні свята – у цьому плейлисті.

Нещодавно команда Ukraїner також презентувала книгу "Ким ми є? Національні спільноти та корінні народи України". Матеріал для видання команда Ukraїner збирала упродовж кількох останніх років, дослідивши понад 30 національних спільнот, що мешкають на території України.