Закопав тіло у лісі біля будинку: в Чернігові затримали підозрюваного у вбивстві матері

Правоохоронці Чернігівщини затримали підозрюваного у вбивстві матері. Чоловік упродовж 3 місяців переховувався від слідства. Він змінив зовнішність й хотів виїхати з країни.

На початку липня донька 69-річної жінки звернулася до поліції. Вона повідомила, що її мати вже кілька днів не виходить на зв'язок.

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Правоохоронці, які прибули до будинку пенсіонерки, побачили там безлад й численні плями крові. Господині вдома не було. Водночас з'ясувалося, що зник також її 45-річний син.

Тіло жінки знайшли у лісі неподалік

Поліцейські взяли зразки крові для проведення експертизи, опитали сусідів, а також проаналізували відео з камер зовнішнього спостереження. До пошуків жінки залучили кінолога з собакою. Він привів до лісу неподалік будинку й зупинився біля свіжого насипу із ґрунту.



Собака привів до ями з тілом пенсіонерки / Фото Нацполіції

Правоохоронці встановили, що жінка зазнала смертельних травм – по тілу і голові. Після цього хтось замотав її тіло у простирадла й закопав. Все свідчило про те, що до вбивства може бути причетний зниклий син. Він вимкнув телефон й перестав виходити на зв'язок.

Пошуки та затримання фігуранта

У чоловіка немає кримінального минулого. Втім, як розповіли родичі, протягом тривалого часу він був безробітним і конфліктував з матір'ю.

До пошуків сина загиблої залучили сотні правоохоронців. Вони перевірили навколишні ліси, дачні масиви та місця на Чернігівщині, де той хоч раз з'являвся раніше. Чоловіку заочоно оголосили про підозру за статтею про умисне вбивсто. Вдалося встановити, що підозрюваний ночував у лісі та недобудованих чи закинутих будівлях. Також він мав намір виїхати з країни. 23 вересня сина загиблої пенсіонерки нарешті затримали – у Чернігові.



Чоловіка затримали за підозрою у вбивстві матері / Фото Нацполіції

Його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі поліцейські проводять необхідні слідчі дії й перевіряють фігуранта на причетність до скоєння ще одного вбивства.