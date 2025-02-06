Аж ніяк не Росія: яка країна світу найхолодніша
- Канада визнана найхолоднішою країною світу із середньорічною температурою -4,0 градуси, випередивши Росію.
- Суворий клімат Канади зумовлений великою територією тундри та бореальних лісів, особливо в північних регіонах біля Полярного кола.
В деяких куточках планети середньорічна температура залишається нижче нуля. Люди, які мешкають там, не лише виживають, але й процвітають.
24 Канал розповідає, де розташовані ці унікальні місця. Дізнайтеся, яка країна світу найхолодніша.
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Яка країна світу найхолодніша
Несподіваним відкриттям стало те, що Канада була визнана найхолоднішою країною світу, кинувши виклик давній думці про те, що цей титул належить Росії. Згідно з останніми даними, середньорічна температура в Канаді становить -4,0 градуси.
Це пов'язано насамперед з великою територією тундри та бореальних лісів. Ці географічні особливості сприяють суворим кліматичним умовам, що переважають у північних регіонах, особливо поблизу Полярного кола.
Канада – найхолодніша країна світу / Unsplash
10 найхолодніших країн світу
Згідно з даними Світового банку за 2012 – 2022 роки, десятка найхолодніших країн виглядає так:
- Канада: -4,0 градуси.
- Росія: -3,1 градуса.
- Монголія: +1,4 градуса.
- Ісландія: +2,2 градуса.
- Норвегія: +2,6 градуса.
- Фінляндія: +3,0 градуси.
- Киргизстан: +3,0 градуси.
- Швеція: +3,6 градуса.
- Таджикистан: +4,2 градуса.
- Естонія: +6,8 градуса.
Життя продовжує процвітати навіть у найхолодніших регіонах світу, демонструючи дивовижну стійкість. У Канаді сміливці вирушають у крижані води озера Онтаріо, щоб отримати унікальний досвід серфінгу.
Тим часом в Ісландії холодний клімат пом'якшується теплою течією Гольфстрім, що сприяє створенню більш гостинного середовища для мешканців та гостей країни.