Аж ніяк не Росія: яка країна світу найхолодніша

В деяких куточках планети середньорічна температура залишається нижче нуля. Люди, які мешкають там, не лише виживають, але й процвітають.

24 Канал розповідає, де розташовані ці унікальні місця. Дізнайтеся, яка країна світу найхолодніша.

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Яка країна світу найхолодніша

Несподіваним відкриттям стало те, що Канада була визнана найхолоднішою країною світу, кинувши виклик давній думці про те, що цей титул належить Росії. Згідно з останніми даними, середньорічна температура в Канаді становить -4,0 градуси.

Це пов'язано насамперед з великою територією тундри та бореальних лісів. Ці географічні особливості сприяють суворим кліматичним умовам, що переважають у північних регіонах, особливо поблизу Полярного кола.



Канада – найхолодніша країна світу / Unsplash

10 найхолодніших країн світу

Згідно з даними Світового банку за 2012 – 2022 роки, десятка найхолодніших країн виглядає так:

Канада: -4,0 градуси. Росія: -3,1 градуса. Монголія: +1,4 градуса. Ісландія: +2,2 градуса. Норвегія: +2,6 градуса. Фінляндія: +3,0 градуси. Киргизстан: +3,0 градуси. Швеція: +3,6 градуса. Таджикистан: +4,2 градуса. Естонія: +6,8 градуса.

Життя продовжує процвітати навіть у найхолодніших регіонах світу, демонструючи дивовижну стійкість. У Канаді сміливці вирушають у крижані води озера Онтаріо, щоб отримати унікальний досвід серфінгу.

Тим часом в Ісландії холодний клімат пом'якшується теплою течією Гольфстрім, що сприяє створенню більш гостинного середовища для мешканців та гостей країни.