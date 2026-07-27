Найбільший протест за усі роки: на Майорці знову виступають проти надмірного туризму

Іспанський острів Майорка – це неймовірно популярний курорт, на який з'їжджаються мільйони туристів з усього світу. Втім, цього року місцеві мешканці знову вийшли на вулиці, аби оголосити протест проти надмірного туризму.

Демонстранти зібралися на вулицях міста Пальми, столиці острова, у неділю. З центру протестувальники рушили до собору, і пізніше того вечора там відбулося зачитування маніфесту, пише Majorka Daily.

Чому місцеві мешканці протестують проти туризму на Майорці?

Ініціатива, за яку виступають протестувальники, називається "Menys Turisme, Més Vida" – "Менше туризму, більше життя". Ще одне гасло, що часто лунало на протесті – "Майорка на межі". З подібними попередженнями місцеві мешканці виходять вже третій рік поспіль.

Поліція оцінила кількість демонстрантів у приблизно 25 тисяч – і навіть ці дані перевищують кількість протестувальників у 2024 та 2025 роках. Втім, місцеві платформи підрахували, що насправді кількість людей могла досягнути й 70 000. Речник організаторів повідомив, що до регіональних виборів на Балеарських островах лишився лише рік, і люди хочуть донести свою позицію.

Час проведення акції навмисно обрали так, аби вона припала на пік туристичного сезону. Саме кінець липня та початок червня – це найбільш напружений час для Майорки, адже туди стікаються мільйони мандрівників, переважно з Німеччини та Великої Британії.

Головна вимога місцевих мешканців, що вийшли на протест – це обмежити кількість відвідувачів. Короткотривала оренда житла для туристів призвела до того, що місцеві мешканці не можуть знайти собі квартиру, а її вартість зросла настільки, що її ледь можуть дозволити собі люди з середнім по Іспанії доходом.

Громадські організації та екологічні групи пов'язують з надмірним туризмом також затори, шум та забруднення Майорки.

Тим часом в уряді Іспанії вже заявили, що очікують приблизно 100 мільйонів іноземних туристів наступного року.

Але Майорка – це не єдине місце, де мешканці невдоволені політикою країни щодо туризму. В Барселоні також зростає невдоволення: мовляв, там також потоки мандрівників з-за кордону призводять до того, що все більше квартир перетворюються на житло під короткострокову оренду.