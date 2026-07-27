Демонстранты собрались на улицах города Пальмы, столицы острова, в воскресенье. Из центра протестующие двинулись в собор, и позже в тот вечер там состоялась зачитывание манифеста, пишет Majorka Daily .

Почему местные жители протестуют против туризма на Майорке?

Инициатива, за которую выступают протестующие, называется "Menys Turisme, Més Vida" – "Меньше туризма, больше жизни" . Еще один лозунг, часто раздававшийся на протесте – "Майорка на грани". С подобными предупреждениями местные жители выходят уже третий год.

Полиция оценила количество демонстрантов примерно в 25 тысяч – и даже эти данные превышают количество протестующих в 2024 и 2025 годах. Впрочем, местные платформы подсчитали, что на самом деле количество людей могло достигнуть и 70 000. Представитель организаторов сообщил, что до региональных выборов на Балеарских островах остался всего год, и люди хотят донести свою позицию.

Время проведения акции специально выбрали так, чтобы она пришлась на пик туристического сезона. Конец июля и начало июня – это самое напряженное время для Майорки, ведь туда стекаются миллионы путешественников, преимущественно из Германии и Великобритании.

Главное требование вышедших на протест местных жителей – это ограничить количество посетителей. Краткосрочная аренда жилья для туристов привела к тому, что местные жители не могут найти себе квартиру, а ее стоимость выросла настолько, что ее едва могут позволить себе люди со средним по Испании доходом.

Общественные организации и экологические группы связывают с чрезмерным туризмом также пробки, шум и загрязнение Майорки.

Между тем, в правительстве Испании уже заявили, что ожидают примерно 100 миллионов иностранных туристов в следующем году.

Но Майорка – это не единственное место, где жители недовольны политикой страны по туризму. В Барселоне также растет недовольство: мол, там тоже потоки путешественников из-за границы приводят к тому, что все больше квартир превращаются в жилье под краткосрочную аренду.