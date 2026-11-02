Ця проста помилка призведе до анулювання туристичної страховки: більшість і не підозрюють

Туристичне страхування необхідне, якщо ви відправляєтеся у подорож за кордон. Передусім це безпека, але також у деякі країни без страхування можуть навіть не пустити.

Туристи завжди намагаються заощадити – і саме це бажання іноді призводить до того, що вони втрачають гроші, а іноді ще й пропускають омріяні відпустки, пише Express.

Через що можуть анулювати туристичне страхування?

Туристам, що відправляються за кордон, варто знати, що нерозголошення історії хвороби під час придбання туристичної страховки може призвести до дуже великих медичних рахунків за кордоном.

Тим часом нове дослідження показало, що 40% британців, які купували туристичний поліс, і не підозрювали, що брехня про наявність певних хвороб може зробити страхування недійсним. 35% з цих людей вважали, що їм просто винесуть догану без подальших наслідків, а ще 55% думали, що доведеться сплатити витрати авансом, а тоді отримати відшкодування від страхової компанії пізніше.

Втім, якщо ви не вкажете чесно стан здоров'я у своєму туристичному страхуванні, поліс може бути повністю анульований – а це часом означає, що доведеться платити тисячі доларів зі своєї кишені за лікування, ліки чи екстрену репатріацію. Результати дослідження вкотре показують, що більшість мандрівників і не підозрюють про ці нюанси страхування.

Причина брехні зазвичай проста: туристи намагаються обрати дешевше страхування. Інші взагалі ризикують подорожувати без страховки. Ще певна кількість людей не впевнена, які саме захворювання потрібно вказувати.

Дуже багато туристів також недооцінюють вартість медичних витрат за кордоном – а в цей самий час вартість ліків та медичної допомоги в багатьох країнах лише зростає.