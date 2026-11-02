Эта простая ошибка приведет к аннулированию туристической страховки: большинство и не подозревают

Туристы всегда стараются сэкономить – и именно это желание иногда приводит к тому, что они теряют деньги, а иногда даже лишаются долгожданного отпуска, пишет Express.

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Почему может быть аннулирована туристическая страховка?

Туристам, отправляющимся за границу, стоит знать, что сокрытие истории болезни при приобретении туристической страховки может привести к очень большим медицинским счетам за рубежом.

Между тем новое исследование показало, что 40% британцев, покупавших туристический полис, даже не подозревали, что ложь о наличии определенных заболеваний может сделать страховку недействительной. 35% из этих людей полагали, что им просто вынесут выговор без дальнейших последствий, а еще 55% думали, что придется оплатить расходы авансом, а затем получить возмещение от страховой компании.

Впрочем, если вы не укажете честно состояние здоровья в своей туристической страховке, полис может быть полностью аннулирован – а это порой означает, что придется платить тысячи долларов из собственного кармана за лечение, лекарства или экстренную репатриацию. Результаты исследования в очередной раз показывают, что большинство путешественников и не подозревают об этих нюансах страхования.

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Причина лжи обычно проста: туристы пытаются выбрать более дешевую страховку. Другие вообще рискуют путешествовать без страховки. Еще часть людей не уверена, какие именно заболевания нужно указывать.

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Очень многие туристы также недооценивают стоимость медицинских расходов за рубежом – а в то же время стоимость лекарств и медицинской помощи во многих странах только растет.