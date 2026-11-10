Країна ЄС масово судитиме українських біженців: їх змусять повертати тисячі євро

В Австрії хочуть масово притягнути до суду українців, які отримували в країні соцвиплати та не вказали українську пенсію під час оформлення допомоги Grundversorgung.

Українських біженців, що водночас отримували соціальну допомогу в Австрії та українську пенсію, хочуть зобов'язати повернути кошти. Одного пенсіонера вже примусили виплатити назад 11 569 євро, пише Kronen Zeitung.

Чому українців зобов'яжуть виплатити тисячі євро в Австрії?

Наприкінці вересня Земельний адміністративний суд Нижньої Австрії постановив, що українські пенсії – це законний дохід. А це значить, що його потрібно обов'язково враховувати під час надання базового забезпечення. І якщо згодом з'ясується, що пенсіонери отримували ці виплати паралельно з державною допомогою, влада має право вимагати повернення виплачених коштів.

Загальна сума попередніх вимог щодо повернення коштів українцями становить принаймні 445 000 євро. А одного пенсіонера з України вже зобов'язали повернути 11 569 євро. Такий підхід також підтримала ультраправа "Австрійська партія свободи".

Це гроші платників податків. Ми повернемо кожне євро – жодних винятків не буде,

– заявив державний секретар партії Александер Мурласітс.

Тим часом соціальні служби закликали українських біженців своєчасно та самостійно декларувати усі надходження з-за кордону. А ось якщо отримають вимоги щодо повернення коштів, радять одразу ж звертатися за юридичною допомогою. В такому випадку можна оформити реструктуризацію чи звільнення від виплат через загрозу бідності.