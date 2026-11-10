Страна ЕС массово судит украинских беженцев: их заставят возвращать тысячи евро

Украинских беженцев, которые одновременно получали социальную помощь в Австрии и украинскую пенсию, хотят обязать вернуть средства. Одного пенсионера уже заставили вернуть 11 569 евро, пишет Kronen Zeitung.

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Почему украинцев обяжут выплатить тысячи евро в Австрии?

В конце сентября Земельный административный суд Нижней Австрии постановил, что украинские пенсии – это законный доход. А это значит, что его необходимо обязательно учитывать при предоставлении базового обеспечения. И если впоследствии выяснится, что пенсионеры получали эти выплаты параллельно с государственной помощью, власти имеют право требовать возврата выплаченных средств.

Общая сумма предварительных требований о возврате средств украинцами составляет не менее 445 000 евро. А одного пенсионера из Украины уже обязали вернуть 11 569 евро. Такой подход также поддержала ультраправая "Австрийская партия свободы".

Это деньги налогоплательщиков. Мы вернем каждый евро – никаких исключений не будет– заявил государственный секретарь партии Александр Мурласитс.

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Между тем социальные службы призвали украинских беженцев своевременно и самостоятельно декларировать все поступления из-за рубежа. А вот если они получат требования о возврате средств, советуют сразу же обращаться за юридической помощью. В таком случае можно оформить реструктуризацию или освобождение от выплат из-за угрозы бедности.