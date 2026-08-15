У Греції туристам готують приємний сюрприз: чому вхід до музеїв зроблять безплатним вночі

Для туристів, що готуються поїхати до Греції наприкінці серпня, у країні готують приємний сюрприз: понад сотня пам'ятників працюватимуть безплатно.

Організація дня, коли сотні пам'яток культури у Греції працюватимуть безплатно – це не новинка. Щороку Міністерство культури країни впускає відвідувачів до музеїв, старих будівель та пам'ятників безплатно – ось тільки робить це після настання ночі, пише Euronews.

Чому у Греції відкриють безплатно сотні пам'яток вночі?

Цього року день, коли 126 історичних та культурних пам'ток для туристів стануть безплатними, припадає на 28 серпня. Прибзино з 19:30 туристи змоужть насолоджуватися мінойськими палацами, храмами та ходити на екскурсії безплатно. Кілька з цих об'єктів є одними з найвідвідуваніших пам'яток усієї Греції – і лише раз на рік припадає можливість побачити їх уночі.

Точно не варто пропускати можливість побувати у Дельфах – святилищі та місті на горі Парнас, куди в давнину греки їздили за вказівками щодо війн, шлюбів та інших важливих рішень. З 19:30 до опівночі вхід на територію Храму Аполлона буде вільний.

Тим часом у Стародавній Олімпії, що в західному Пелопоннесі Греції, вночі також будуть проводити екскурсії з гідом. У Спарті в цей день можна побувати у середньовічному місті привиді Містрас.

Тим часом найбільше туристів стікаються до Афін, а саме до Музею Акрополя. Безплатно там можна буде потрапити на виставку "Натхнення: давньогрецьке мистецтво в Італії".

Куди ще варто потрапити в цей день?

У програму також потрапили десятки місць, що зазвичай залишаються в тіні найвідоміших туристичних локацій. Але якщо ви будете неподалік, пропускати їх не варто. Звернути увагу слід на Некромантіон Ахерона в Епірі – стародавнє святилище над долиною річки Ахерон.

У давнину вірили, що святилище було входом до підземного світу. Саме туди паломники стікалися, аби поспілкуватися з духами померлих. Вхід там також буде безплатним з 19:30 – 20:00 до опівночі.

Усе в цьому місці було побудовано навколо темряви та ритуалів, тому відвідування вночі під час повні – це не просто ефектний туристичний захід. Насправді такий формат значно ближчий до того, як це місце мало сприйматися, ніж візит посеред дня,

– поділився експерт з туризму Яхья Давуд.

Тим часом у Додоні, що на північному заході Епіру, можна буде побачити одне з найдавніших святилищ оракулів Греції – його навіть вважають старішим за Дельфи.