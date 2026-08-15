Проведение дня, когда сотни культурных достопримечательностей Греции будут открыты для бесплатного посещения, – не новость. Каждый год Министерство культуры страны открывает для посетителей музеи, старинные здания и памятники бесплатно – вот только делает это после наступления ночи, пишет Euronews.

Почему в Греции ночью откроют для бесплатного посещения сотни достопримечательностей?

В этом году день, когда 126 исторических и культурных достопримечательностей станут бесплатными для туристов, приходится на 28 августа. Начиная с 19:30 туристы смогут бесплатно наслаждаться минойскими дворцами, храмами и ходить на экскурсии. Некоторые из этих объектов входят в число самых посещаемых достопримечательностей всей Греции – и лишь раз в год появляется возможность увидеть их ночью.

Обязательно стоит посетить Дельфы – святилище и город на горе Парнас, куда в древности греки приезжали за советами по поводу войн, браков и других важных решений. С 19:30 до полуночи вход на территорию храма Аполлона будет свободным.

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Тем временем в Древней Олимпии, что в западной части Пелопоннеса в Греции, ночью также будут проводиться экскурсии с гидом. В Спарте в этот день можно побывать в средневековом городе-призраке Мистрас.

Между тем большинство туристов стекается в Афины, а именно в Музей Акрополя. Бесплатно там можно будет посетить выставку "Вдохновение: древнегреческое искусство в Италии".

Куда еще стоит сходить в этот день?

В программу также вошли десятки мест, которые обычно остаются в тени самых известных туристических локаций. Но если вы будете поблизости, пропускать их не стоит. Обратить внимание следует на Некромантион Ахерона в Эпире – древнее святилище над долиной реки Ахерон.

В древности верили, что святилище было входом в подземный мир. Именно туда стекались паломники, чтобы пообщаться с духами умерших. Вход туда также будет бесплатным с 19:30 – 20:00 до полуночи.

Все в этом месте было построено вокруг тьмы и ритуалов, поэтому посещение ночью во время полнолуния – это не просто эффектное туристическое мероприятие. На самом деле такой формат гораздо ближе к тому, как это место должно было восприниматься, чем визит в середине дня,

– поделился эксперт по туризму Яхья Давуд.

Между тем в Додоне, что на северо-западе Эпира, можно будет увидеть одно из древнейших святилищ оракулов Греции – его даже считают более древним, чем Дельфы.