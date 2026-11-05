В цьому селищі Італії жінки аномально часто доживають до 100 років: в чому причина

В італійській Сардинії розташоване зовсім невелике селище Болотана – і жінки там демонструють незвичайно високі показники довголіття. Чому це відбувається – ніхто пояснити не може.

Нові дослідження показують, що якщо мешканки Болотани досягнули 70 років, то ймовірність того, що вони доживуть до 100 років, становить 13,83% – а це незвичайно високий показник, пише Xataka.

В чому секрет довголіття в італійському селі?

Протягом десятиліть науковці намагаються зрозуміти, в чому полягає секрет так званих "блакитних зон". Так називають регіони, де люди дуже часто доживають до 100 років. І одна з таких територій виявилася у гірській частині Сардинії – там особливо високою була частка чоловіків-довгожителів. А ось зараз науковці звернули увагу на селище Болотана, де ситуація протилежна.

В період з 2021 до 2025 року в селищі аж 19 людей відсвяткували своє 100-річчя. При цьому середня імовірність дожити до 100 років після досягнення 70-річного віку становить приблизно 3,5% в Італії та 3,6% у США.

Феномен Болотани начебто можна пояснити поєднанням одразу кількох факторів: особливостей харчування, фізичної активності, генетики, а також більш спокійного способу життя порівняно з великим містом. Але поки що невідомо, який саме з цих факторів має вирішальне значення.

Але робити передчасні висновки щодо довголіття у селі не можна: автори дослідження пов'язані з приватними проєктами, що вивчають "блакитні зони", а відтак можуть бути матеріально зацікавлені у виявленні таких зон.

Відтак, Болотана – це цікаве місце, але поки що зарано називати селище територією з надзвичайно високим довголіттям.