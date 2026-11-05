В этом итальянском поселке женщины необычно часто доживают до 100 лет: почему это происходит

Новые исследования показывают, что если жительницы Болотаны достигли 70 лет, то вероятность того, что они доживут до 100 лет, составляет 13,83% – а это необычайно высокий показатель, пишет Xataka.

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В чем секрет долголетия в итальянской деревне?

На протяжении десятилетий ученые пытаются понять, в чем заключается секрет так называемых "голубых зон". Так называют регионы, где люди очень часто доживают до 100 лет. И одна из таких территорий оказалась в горной части Сардинии – там особенно высокой была доля мужчин-долгожителей. А вот сейчас ученые обратили внимание на поселок Болотана, где ситуация противоположная.

В период с 2021 по 2025 год в поселке целых 19 человек отпраздновали свое 100-летие. При этом средняя вероятность дожить до 100 лет после достижения 70-летнего возраста составляет примерно 3,5% в Италии и 3,6% в США.

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Феномен Болотаны, по-видимому, можно объяснить сочетанием сразу нескольких факторов: особенностями питания, физической активностью, генетикой, а также более спокойным образом жизни по сравнению с большим городом. Но пока неизвестно, какой именно из этих факторов имеет решающее значение.

Однако делать поспешные выводы о долголетии в деревне нельзя: авторы исследования связаны с частными проектами, изучающими "голубые зоны", а значит, могут быть материально заинтересованы в выявлении таких зон.

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Таким образом, Болотана – это интересное место, но пока рано называть этот поселок территорией с исключительно высоким уровнем долголетия.