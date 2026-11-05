В этом итальянском поселке женщины необычно часто доживают до 100 лет: почему это происходит

В итальянском поселке женщины массово доживают до 100 лет / Коллаж 24 Канала
На итальянской Сардинии находится совсем небольшой поселок Болотана –, и женщины там демонстрируют необычайно высокие показатели долголетия. Почему так происходит –, никто объяснить не может.
Новые исследования показывают, что если жительницы Болотаны достигли 70 лет, то вероятность того, что они доживут до 100 лет, составляет 13,83% – а это необычайно высокий показатель, пишет Xataka.
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В чем секрет долголетия в итальянской деревне?
На протяжении десятилетий ученые пытаются понять, в чем заключается секрет так называемых "голубых зон". Так называют регионы, где люди очень часто доживают до 100 лет. И одна из таких территорий оказалась в горной части Сардинии – там особенно высокой была доля мужчин-долгожителей. А вот сейчас ученые обратили внимание на поселок Болотана, где ситуация противоположная.
В период с 2021 по 2025 год в поселке целых 19 человек отпраздновали свое 100-летие. При этом средняя вероятность дожить до 100 лет после достижения 70-летнего возраста составляет примерно 3,5% в Италии и 3,6% в США.
Феномен Болотаны, по-видимому, можно объяснить сочетанием сразу нескольких факторов: особенностями питания, физической активностью, генетикой, а также более спокойным образом жизни по сравнению с большим городом. Но пока неизвестно, какой именно из этих факторов имеет решающее значение.
Однако делать поспешные выводы о долголетии в деревне нельзя: авторы исследования связаны с частными проектами, изучающими "голубые зоны", а значит, могут быть материально заинтересованы в выявлении таких зон.
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Таким образом, Болотана – это интересное место, но пока рано называть этот поселок территорией с исключительно высоким уровнем долголетия.
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