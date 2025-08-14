Тревел-блогерка Суйон визначила 3 європейські міста, які не справили на неї незабутнього враження. Хоча вона пояснила, що вони не є поганими, просто не викликали у неї такого сильного резонансу, як інші.

Цікаво, що в її списку одні з найпопулярніших напрямків для туризму у світі. Деталями досвіду блогерки ділиться 24 Канал з посиланням на Express.

Читайте також "Більше немає співіснування": чому хорвати виганяють поляків зі свого містечка на узбережжі

Які міста Європи розчарували тревел-блогерку?

Суйон висловила своє розчарування Мадридом, поставивши його на перше місце у своєму списку. Її прихильність захопила Барселона, залишивши Мадрид значно далі у порівнянні з нею.

Головна причина в тому, що я відвідала і Мадрид, і Барселону під час однієї поїздки, і мені здається, що в Мадриді не було стільки цікавих речей, принаймні для мене, крім палацу і музеїв,

– зауважила блогерка.

Якби вона знову вирушила в подорож, то пропустила Мадрид і провела більше часу в Барселоні.



Туристка була більше задоволена Барселоною / Фото Unsplash

Наступним містом у її переліку стала Катанія – місто на Сицилії в Італії. За її словами, місто здавалося трохи занедбаним і не найбезпечнішим, а люди не соромилися витріщатися.

Також блогерка включила Берлін до списку таких міст. Хоча її оцінка була менш критичною порівняно з поглядами на Катанію та Мадрид. Вона описала Берлін як місто з "привітною" атмосферою, підкресливши велику кількість "крутих кафе, магазинів і вулиць".



Берлін не справив враження, хоча пропонує багато цікавого / Фото Unsplash

Однак висловила відчуття, що в загальному враженні від міста бракує чогось важливого.

Не зрозумійте мене неправильно, я б із задоволенням жила в Берліні. Але як туристка я відчуваю, що головними визначними пам'ятками є історичні музеї, які особисто мені не дуже подобаються,

– пояснила жінка.

Водночас додала, що їй було складно знайти у місті автентичну регіональну кухню, яка залишається її пріоритетом під час подорожей.

До слова, раніше розчаруванням популярного напрямку поділилися готельна інспекторка. Вона заявила, що ніколи не повернеться до Гонконгу.