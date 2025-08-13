А все через агресивну поведінку деяких польських громадян, що призвела до трагічного інциденту. Деталями ділиться 24 Канал з посиланням на RMF24.

Читайте також Туристи залишають гнівні відгуки: назвали найгірші пляжі Греції

Що сталося між хорватами та поляками в Ігране?

Трагічний інцидент у хорватському місті обірвав життя 67-річного Нікша Шодана, на якого, як стверджується, напали двоє громадян Польщі у стані алкогольного сп'яніння на початку серпня.

Двоє чоловіків були взяті під варту місцевою владою, їм висунуті звинувачення у вбивстві з необережності. Якщо винну доведуть, полякам загрожує позбавлення волі на строк від 6 місяців до 5 років.

Як з'ясувалося, такі події є непоодинокими. За останні чотири роки місцева поліція отримала близько 70 скарг на неправомірну поведінку поляків. Місцеві жителі стверджують, що ця агресія спрямована не лише на громадян Хорватії, але й на інших туристів, які відвідують прибережні райони.

Реакція місцевої влади

Несподівано мер Подгориці Анта Мілічич відреагував на напружену ситуацію в місті. Він звернувся з заявою до польських громадян, які придбали нерухомість уздовж узбережжя.

Тут більше немає співіснування. Це маленьке містечко, за 200 метрів від узбережжя, всі живуть разом, життя тут важке, і буде ще важче продовжувати жити тут,

– йдеться у зверненні влади.

Хорватські громадяни заявили, що не мають жодних упереджень щодо поляків. Однак, визнали, що проблеми на узбережжі створюють ті, хто не може пристосуватися до місцевих звичаїв і намагається нав'язати свої правила.

Тим часом пляжі Італії пустіють через високі ціни. Захмарна вартість відпочинку відлякує туристів і місцевих жителів.