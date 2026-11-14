Намагалася обдурити Ryanair: блогерка стала жертвою власного "лайфхаку" для подорожей

У мережі останнім часом почав набувати популярності незвичний тренд під назвою Check in Chicken. Суть його полягає в тому, аби до останнього відкладати реєстрацію на рейс.

Блогери в соцмережах переконують туристів, що пізня реєстрація дає шанс отримати кращі місця у літаках Wizz Air чи Ryanair. Але нещодавно блогерка Челсі постраждала від поради, яку сама раніше давала своїм підписникам.

Що сталося з блогеркою в аеропорту?

Лоукостери зараз звикли працювати так, аби за низького базового тарифу примусити пасажирів заплатити більше через різні додаткові послуги – наприклад, можливість брати багаж чи вибрати місце. А ось тревел-блогери шукають все нові й нові способи перехитрити авіакомпанії.

Так Челсі ще два роки тому поділилася порадою щодо того, як можна безплатно отримати найкращі місця на рейсі Ryanair. Вона радила підписникам спробувати відомий тренд Check in Chicken: реєстрацію відкладають до останнього у надії, що вам дістанеться краще місце.

За словами дівчини, лоукостери зазвичай стягують з пасажирів плату за вибір певних місць. А ось тих, хто обрали безплатне розміщення, авіакомпанії навмисно розміщують у найгірші місця – посередині, або в різних місцях літака, якщо люди летять компанією. Так лоукостери, мовляв, хочуть спонукати людей заплатити за вибір кращого місця.

Тож в результаті вже ближче до кінця реєстрації у системі нібито залишаються саме "хороші" місця – у передній частині салону, біля вікна, або ж місця з більшим простором для ніг. Челсі розповіла, що сама неодноразово випробувала цю схему, і вона справді працювала.

Але є й ризик: можна так затягнути з реєстрацією, що в літаку взагалі не залишиться вільних місць. Трапляється це через те, що авіакомпанії часто продають більше квитків, ніж є місць у літаку: там розраховують, що частина пасажирів не з'явиться на рейс.

Протягом дня періодично заглядайте в схему розміщення пасажирів і реєструйтеся тоді, коли в салоні залишаться тільки хороші місця,

– поділилася Челсі.

Але не так давно дівчина опублікувала нове відео, де розповіла, що вперше за довгий час лайфхак для неї не спрацював. Дівчина планувала зареєструватися на рейс вже після прибуття в аеропорт, за кілька годин до зльоту.

Але інтуїція підказала їй перевірити наявність вільних місць на рейсі ввечері напередодні вильоту.

І я така рада, що це зробила, бо залишилося так мало місць. Оскільки мені дуже потрібно було летіти саме цим рейсом і я боялася чекати далі, щоб уникнути овербукінгу, я одразу ж пройшла онлайн-реєстрацію. І я отримала два місця посередині. Тобто залишилися тільки середні місця,

– розповіла блогерка.

Але у цьому випадку місця посередині все ж були для блогерки кращим варіантом, ніж пропуск рейсу.