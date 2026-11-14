Пыталась обмануть Ryanair: блогерша стала жертвой собственного "лайфхака" для путешествий

Блогеры в соцсетях убеждают туристов, что поздняя регистрация дает шанс получить лучшие места в самолетах Wizz Air или Ryanair. Но недавно блогерша Челси пострадала из-за совета, который сама ранее давала своим подписчикам.

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Что произошло с блогершей в аэропорту?

Лоукостеры сейчас привыкли работать так, чтобы при низком базовом тарифе заставить пассажиров заплатить больше за счет различных дополнительных услуг – например, возможности провозить багаж или выбрать место. А вот тревел-блогеры ищут все новые и новые способы перехитрить авиакомпании.

Так, Челси еще два года назад поделилась советом о том, как можно бесплатно получить лучшие места на рейсе Ryanair. Она советовала подписчикам попробовать известный тренд Check in Chicken: откладывать регистрацию до последнего в надежде, что вам достанется лучшее место.

По словам девушки, лоукостеры обычно взимают с пассажиров плату за выбор определенных мест. А вот тех, кто выбрал бесплатное размещение, авиакомпании намеренно размещают на худших местах – посередине или в разных частях самолета, если люди летят группой. Так лоукостеры, мол, хотят побудить людей заплатить за выбор лучшего места.

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Поэтому в результате уже ближе к концу регистрации в системе якобы остаются именно "хорошие" места – в передней части салона, у окна или же места с большим пространством для ног. Челси рассказала, что сама неоднократно проверяла эту схему, и она действительно работала.

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Но есть и риск: можно так затянуть с регистрацией, что в самолете вообще не останется свободных мест. Происходит это из-за того, что авиакомпании часто продают больше билетов, чем есть мест в самолете: там рассчитывают, что часть пассажиров не явится на рейс.

В течение дня периодически заглядывайте в схему размещения пассажиров и регистрируйтесь тогда, когда в салоне останутся только хорошие места– поделилась Челси.

Но не так давно девушка опубликовала новое видео, в котором рассказала, что впервые за долгое время лайфхак для нее не сработал. Девушка планировала зарегистрироваться на рейс уже после прибытия в аэропорт, за несколько часов до взлета.

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Но интуиция подсказала ей проверить наличие свободных мест на рейсе вечером накануне вылета.

И я так рада, что сделала это, потому что осталось так мало мест. Поскольку мне очень нужно было лететь именно этим рейсом и я боялась ждать дальше, чтобы избежать перебронирования, я сразу же прошла онлайн-регистрацию. И я получила два места посередине. То есть остались только средние места– рассказала блогерша.

Но в данном случае места посередине все же были для блогерши лучшим вариантом, чем пропуск рейса.