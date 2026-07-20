Будинок, де народився Гітлер, став поліцейською дільницею: чому влада обрала саме це рішення

В австрійському місті Браунау-на-Інні завершили реконструкцію будинку, де у 1889 році народився Адольф Гітлер. У будівлі планують відкрити поліцейську дільницю.

На реконструкцію витратили близько 20 мільйонів євро. Про це повідомляє Bloomberg, передає 24 Канал. Таке призначення обрали, щоб будинок не перетворився на місце поклоніння для ультраправих екстремістів.

Влада довго вирішувала долю будинку

Будівлю націоналізували у 2016 році після тривалих суперечок щодо її майбутнього. Нову поліцейську дільницю має офіційно відкрити міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер. Урядова експертна комісія відхилила пропозицію створити в будинку музей, оскільки побоювалася, що відвідувачі можуть спотворювати значення цього місця.

Варіант знесення також не підтримали, адже споруда XVII століття є частиною історичного центру міста та перебуває під охороною. Експерти вирішили, що поліцейська дільниця забезпечить обмежений доступ до будинку та постійну присутність державної влади.

Рішення підтримала лише частина австрійців

Ідею адміністративного використання будівлі схвалили не всі. За результатами опитування 2023 року, її підтримали лише 6% респондентів. Понад половина опитаних виступила за створення установи, присвяченої пам'яті, антифашизму й толерантності. Ще близько чверті підтримали знесення будинку.

Архітектор Стефан Марте, який керував реконструкцією, розповів, що споруді прагнули повернути вигляд, наближений до її первісної архітектури XVII століття. Роботи передбачали не лише усунення змін, зроблених за часів нацистського правління.

Після Другої світової війни у будинку працювали школа та центр соціальної допомоги. Згодом він роками залишався порожнім.