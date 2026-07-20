На реконструкцию потратили около 20 миллионов евро. Об этом сообщает Bloomberg, передает 24 Канал. Такое назначение было выбрано для того, чтобы здание не превратилось в место поклонения для ультраправых экстремистов.

Власти долго решали судьбу здания

Здание было национализировано в 2016 году после длительных споров о его будущем. Новый полицейский участок должен официально открыть министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер. Правительственная экспертная комиссия отклонила предложение создать в здании музей, поскольку опасалась, что посетители могут исказить значение этого места.

Вариант сноса также не поддержали, ведь здание XVII века является частью исторического центра города и находится под охраной. Эксперты решили, что полицейский участок обеспечит ограниченный доступ к зданию и постоянное присутствие государственных властей.

Решение поддержала лишь часть австрийцев

Идею административного использования здания одобрили не все. По результатам опроса 2023 года, ее поддержали лишь 6% респондентов. Более половины опрошенных высказались за создание учреждения, посвященного памяти, антифашизму и толерантности. Еще около четверти поддержали снос здания.

Архитектор Стефан Марте, руководивший реконструкцией, рассказал, что зданию стремились вернуть облик, близкий к его первоначальной архитектуре XVII века. Работы предусматривали не только устранение изменений, внесенных во времена нацистского правления.

После Второй мировой войны в здании размещались школа и центр социальной помощи. Впоследствии оно долгие годы оставалось пустым.