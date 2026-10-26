У Хорватії продають будинок всього за 1 євро, але з несподіваною умовою

У Хорватії пропонують купити будинок всього лише за 1 євро – ось тільки не поспішайте вишукувати дрібну монету. Спершу слід ознайомитися з умовами, адже вони приховують кілька нюансів.

Євро – це приблизно 50 гривень, і саме стільки просять за будинок та ділянку у хорватському селищі Леград. Втім, покупцеві ставлять умову: у домі доведеться прожити принаймні 15 років. І місцева адміністрація планує дуже уважно стежити за виконанням цього правила, пише Kertészkedj.

Чому в Хорватії продають дім за 1 євро?

Селище Леград розташоване у Копривницько-Крижевацькому окрузі Хорватії, і шляхом дешевої нерухомості там намагаються залучити до себе молоді сім'ї. Зробити це намагаються ще з 2018 року – і програма триває й досі.

На перший погляд, пропозиція звучить заманливо, але в умовах чітко прописано, що селище шукає не дачників, а постійних мешканців. Також для того, аби навіть подати заявку на участь у програмі, потрібно відповідати цілій низці вимог.

Вони такі:

хоча б хтось із подружжя, цивільний партнер чи одинокий заявник повинен бути не старшим за 45 років;

у випадку, якщо пара чи одинокий батько/матір мають неповнолітню дитину, вікова межа підіймається до 55 років;

у власності не може бути іншого житла, придатного для проживання;

постійну прописку потрібно буде оформити у Леграді протягом 3 – 5 років, залежно від типу будівлі;

потрібно взяти на себе зобов'язання прожити у селищі принаймні 15 років з моменту зміни прописки;

у заявника не повинно бути судимостей, також проти нього не повинно бути порушено кримінальної справи;

діти, зазначені в заявці, мають відвідувати місцевий дитячий садок чи школу;

будинок має використовуватися як основне житло, а у випадку з покупкою ділянки на ній потрібно побудувати сімейний будинок.

Людей, що пройдуть відбір, повністю звільнять від сплати комунального внеску, а селище навіть підтримує будівництво, ремонт та купівлю першого житла. Селище бере на себе 90% вартості дозволу на будівництво. А на будівельні матеріали та оплату робіт виділять 4000 євро.

Але мовиться не про готові до заселення та відремонтовані будинки. Більшість осель, що виставлені на продаж за 1 євро, опинилися у власності селища після смерті власників, що не мали спадкоємців. Є й ділянки, де старі будинки у поганому стані доводиться зносити.

Сьогодні у Леграді проживає приблизно 860 людей – тобто за останнє століття населення скоротилося майже на 70%.