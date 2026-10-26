В Хорватии продают дом всего за 1 евро, но с неожиданным условием

Евро – это примерно 50 гривен, и именно столько просят за дом и участок в хорватском поселке Леград. Впрочем, покупателю выдвигают условие: в доме придется прожить не менее 15 лет. И местная администрация планирует очень внимательно следить за соблюдением этого правила, пишет Kertészkedj.

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Почему в Хорватии продают дом за 1 евро?

Поселок Леград расположен в Копривницко-Крижевацком округе Хорватии, и с помощью дешевой недвижимости там пытаются привлечь молодые семьи. Делать это пытаются еще с 2018 года – и программа продолжается до сих пор.

На первый взгляд, предложение звучит заманчиво, но в условиях четко прописано, что поселок ищет не дачников, а постоянных жителей. Кроме того, чтобы даже подать заявку на участие в программе, нужно соответствовать целому ряду требований.

Они такие:

по крайней мере один из супругов, гражданский партнер или одинокий заявитель должен быть не старше 45 лет;

в случае, если у пары или одинокого родителя есть несовершеннолетний ребенок, возрастной предел повышается до 55 лет;

в собственности не может быть другого жилья, пригодного для проживания;

постоянную прописку необходимо будет оформить в Леграде в течение 3–5 лет, в зависимости от типа здания;

необходимо взять на себя обязательство прожить в поселке не менее 15 лет с момента смены прописки;

у заявителя не должно быть судимостей, а также против него не должно быть возбуждено уголовное дело;

дети, указанные в заявке, должны посещать местный детский сад или школу;

дом должен использоваться в качестве основного жилья, а в случае покупки участка на нем необходимо построить семейный дом.

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Людей, прошедших отбор, полностью освободят от уплаты коммунального взноса, а поселок даже поддерживает строительство, ремонт и покупку первого жилья. Поселок берет на себя 90% стоимости разрешения на строительство. А на строительные материалы и оплату работ выделят 4000 евро.

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Но речь идет не о готовых к заселению и отремонтированных домах. Большинство домов, выставленных на продажу за 1 евро, оказались в собственности поселка после смерти владельцев, не имевших наследников. Есть и участки, где старые дома в плохом состоянии приходится сносить.

Сегодня в Леграде проживает примерно 860 человек – то есть за последнее столетие население сократилось почти на 70%.