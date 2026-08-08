Черги в аеропортах можуть стати ще більшими у вересні: в чому причина

Пасажирам, що планують подорожувати до ЄС, варто підготуватися до того, що черги у пунктах паспортного контролю з вересня можуть стати навіть довшими – попри те, що пік туристичного сезону завершиться.

Якщо на вересень у вас запланована подорож Європою, краще прибути до аеропорту завчасно – адже чекати у чергах на паспортний контроль доведеться досить довго, пише The Mirror.

Чому черги в аеропортах збільшаться у вересні?

Нова система EES – тобто система в'їзду/виїзду, запрацювала ще у квітні 2026 року. Вона передбачає, що усі громадяни з третіх країн, що прибувають до ЄС, мають здати відбитки пальців, зробити фотографію та засканувати закордонний паспорт. Але одразу ж після запуску система спричинила чимало затримок в аеропортах, що під час літніх подорожей стали критичними.

Через ці дуже довгі черги, внаслідок яких десятки туристів пропустили свої рейси, країнам ЄС дозволили тимчасово призупинити перевірки через систему EES у виняткових випадках. Але Європейське агентство з охорони кордонів Frontex повідомило, що вже з 6 вересня це послаблення більше не буде діяти – попри те. що працівники авіаційної галузі просили його продовжити.

Це означає, що в аеропортах знову можуть виникнути серйозні черги через проходження паспортного контролю.

Сама система, як повідомляли чимало представників аеропортів та авіакомпаній, працює з перебоями. Наприклад, у кількох аеропортах обладнання через надмірне навантаження доводилося перезапускати.

А під час пікових навантажень у компанії Air France-KLM систему взагалі тимчасово вимикають, аби забезпечити безперебійну роботу транспортних вузлів у Парижі та Амстердамі. Зафіксували проблеми й в аеропорту Брюсселя – там нова система й досі не працює на повну потужність.

Ще одна проблема – це складність зі зчитуванням відбитків пальців у людей похилого віку.