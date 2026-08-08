Если у вас на сентябрь запланирована поездка по Европе, лучше прибыть в аэропорт заранее – ведь ждать в очередях на паспортный контроль придется довольно долго, пишет The Mirror.

Почему очереди в аэропортах увеличатся в сентябре?

Новая система EES – то есть система въезда/выезда – заработала еще в апреле 2026 года. Она предусматривает, что все граждане из третьих стран, прибывающие в ЕС, должны сдать отпечатки пальцев, сфотографироваться и отсканировать загранпаспорт. Но сразу же после запуска система вызвала немало задержек в аэропортах, что во время летних путешествий стало критическим.

Из-за этих очень длинных очередей, в результате которых десятки туристов опоздали на свои рейсы, странам ЕС разрешили временно приостановить проверки через систему EES в исключительных случаях. Однако Европейское агентство по охране границ Frontex сообщило, что уже с 6 сентября это послабление больше не будет действовать – несмотря на то, что работники авиационной отрасли просили его продлить.

Это означает, что в аэропортах снова могут возникнуть серьезные очереди при прохождении паспортного контроля.

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Сама система, как сообщали многие представители аэропортов и авиакомпаний, работает с перебоями. Например, в нескольких аэропортах оборудование из-за чрезмерной нагрузки приходилось перезапускать.

А во время пиковых нагрузок в компании Air France-KLM систему вообще временно отключают, чтобы обеспечить бесперебойную работу транспортных узлов в Париже и Амстердаме. Проблемы зафиксировали и в аэропорту Брюсселя – там новая система до сих пор не работает на полную мощность.

Еще одна проблема – сложности со считыванием отпечатков пальцев у пожилых людей.