Літо – це період відпусток та відпочинку. Ось тільки поїздка може затриматися через черги на кордоні, і часом важко передбачити, наскільки довго доведеться очікувати.

Черги на кордоні – це не новина для усіх людей, яким доводилося подорожувати автобусом чи автомобілем. І експерт з самостійних подорожей та засновник How2go.info Олексій Кучер розповів 24 Каналу, яка зараз ситуація з чергами на кордоні, і коли вони зменшаться.

Цікаво Цього немає в Нідерландах: переселенка з України розповіла, чого їй бракує найбільше

Як довго потрібно чекати в черзі на кордоні?

Черги на кордоні в Європу – це звична річ для усіх українців, що їдуть на відпочинок. Втім, на щастя, чекати добу і більше, як колись, вже не потрібно. Втім, черга все ще може зайняти від 1 – 3 годин до 12.

Звісно, є ще один варіант подорожей – потягом. Вони взагалі не зупиняються на кордоні, але з ними виникає інша проблема.

На жаль, адекватних за ціною потягів не вистачає влітку, квитків на потяг Київ-Перемишль просто немає, дивитесь дати, а їх немає взагалі, вихопити їх – удача влітку,

– поділився експерт.

Втім, Олексій Кучер переконаний, що ситуація зміниться з початком осені – вже 1 вересня. Але найкращий спосіб пришвидшити процедуру перетину кордону зі свого боку – це запустити більше потягів влітку.



Влітку краще подорожувати потягом / Фото Pexels

Які документи потрібно мати для перетину кордону?

У нас є країни Молдови, і тут одні вимоги по документах, і країни Шенгену, і тут вимоги інші,

– розповів експерт.

Для перетину кордону Молдови українцям віза не потрібна, але обов'язково потрібний закордонний паспорт, дійсний на більш ніж 90 днів від дати виїзду з Молдови. Також потрібна страховка – її наявність можуть перевіряти на кордоні.

А ось для перетину кордону країн Шенгенської зони потрібно мати біометричний закордонний паспорт, що дійсний щонайменше 3 місяці після запланованої дати від'їзду. Окрім того, потрібно мати медичне страхування, певну суму грошей.

Як спланувати подорож, враховуючи час черги на кордоні?

Запізнитися на потяг, автобус чи літак через затримку на кордоні – це надзвичайно неприємно, але цього цілком можна уникнути.

Поїзди, шукати можливість придбати квиток на потяг в Польщу ідеально із Львова чи Києва, далі польські поїзди в Жешув, Краків, Варшаву,

– додав Олексій Кучер.

Окрім того, з вересня ситуація з чергами на кордоні має покращитися, і вони триватимуть не так довго.

До слова, раніше ми вже розповідали, що в Україні вже місяць діють нові правила для міжнародних автобусів – ось як змінилася ситуація на кордоні.