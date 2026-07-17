Українці масово виїжджають за кордон: як уникнути черг на пунктах пропуску

Літо – це традиційно найбільш активний період для поїздок за кордон, тож чимало українців покидають країну. Як наслідок – на кордоні утворюються чималі черги.

Оминути черги насправді можливо, якщо знати вдалі дні для перетину кордону, пояснили у Державній прикордонній службі. Також там зауважили, що зараз кількість осіб на виїзд з України переважає, але це пов'язано з сезонними факторами.

Як уникнути черг на кордоні України?

У сезон відпусток пасажиропотік на західній ділянці кордону України в середньому зростає на 20% порівняно зі звичайними річними показниками. І до середини літа кордон вже перетнули 4,5 мільйона людей та практично 900 тисяч машин.

І кількість людей, що виїхали, наразі перевищує кількість тих, хто в'їхав, на понад 150 тисяч. Але для липня та червня така динаміка – цілком нормальна. В серпні поступово повертатися починає більше людей, ніж виїздять.

Для того, аби не стояти дуже довго на кордоні, слід передусім оминати найбільш завантажені пункти пропуску, якщо є така можливість. Ось де зараз найбільше машин:

Шегині;

Краківець;

Устилуг;

Ужгород;

Чоп (Тиса);

Лужанка;

Порубне.

Окрім того, час перетину кордону також має дуже велике значення: щоб уникнути довгого очікування, для виїзду варто обирати ранкові або ж пізні вечірні години. За можливості слід їхати у будні дні.

А ось повертатися до України краще навпаки у вихідні.