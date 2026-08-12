Не ручками: українка розповіла, чим пишуть діти в іспанських школах

Багато батьків вже зараз починають купувати необхідну канцелярію для дітей. І до комплекту неодмінно входять сині кулькові ручки. А ось дітям в Іспанії вони в школі, виявляється, непотрібні.

Син українки Віри Вовчук ходить у школу в іспанському місті Торрев'єха – і там навчальний процес відрізняється від українського в багатьох речах. Навіть пишуть діти не ручками.

Чим пишуть в школах Іспанії?

В Іспанії до шостого класу діти пишуть не ручками, а олівцями. Вони потрібні для того, аби можна було легко виправити помилку, якщо учень її припуститься.

Тобто тут культивують таку штуку – не боятися робити помилки. Це дуже класно,

– поділилася блогерка.

І олівці використовуються не тільки для повсякденного навчання, але й для написання іспитів. Лише в шостому класі на екзаменах починають використовувати ручки. Іноді діти також беруть їх для того, аби переписати завдання з книги, але для розв'язань завжди потрібний олівчик.

Українка розповіла про нюанси іспанських шкіл: дивіться відео

Чим ще відрізняються іспанські школи?

Система освіти в Іспанії може спершу нагадувати українську, але є чимало маленьких нюансів, про які більшість людей навіть не підозрюють, пише Steps into Spain. Наприклад, там практикують іншу систему оцінювання – за 10-бальною шкалою.

Окрім того, якщо учень завалює кілька іспитів, його легко можуть залишити на другий рік, а домашніх завдань дають небагато, натомість фокусуються на роботі у класі.

Ще один цікавий нюанс – школи Іспанії сильно захищені від сторонніх людей. Навіть батьки не можуть потрапити туди без попереднього запису. А окрім державних шкіл існують також напівдержавні та дуже велика кількість приватних.