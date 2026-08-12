Сын украинки Веры Вовчук ходит в школу в испанском городе Торревьеха – и там учебный процесс во многом отличается от украинского. Дети даже пишут не ручками.
Чем пишут в школах Испании?
В Испании до шестого класса дети пишут не ручками, а карандашами. Они нужны для того, чтобы можно было легко исправить ошибку, если ученик ее допустит.
То есть здесь культивируют такую идею – не бояться делать ошибки. Это очень классно,
– поделилась блогерша.
И карандаши используются не только для повседневного обучения, но и для сдачи экзаменов. Только в шестом классе на экзаменах начинают использовать ручки. Иногда дети также берут их для того, чтобы переписать задание из книги, но для решений всегда нужен карандаш.
Украинка рассказала о нюансах испанских школ: смотрите видео
Что еще отличает испанские школы?
Система образования в Испании на первый взгляд может напоминать украинскую, но есть немало мелких нюансов, о которых большинство людей даже не подозревают, пишет Steps into Spain. Например, там практикуется другая система оценивания – по 10-балльной шкале.
Кроме того, если ученик проваливает несколько экзаменов, его легко могут оставить на второй год, а домашних заданий дают немного, зато уделяют особое внимание работе в классе.
Еще один интересный нюанс – школы Испании строго охраняются от посторонних. Даже родители не могут попасть туда без предварительной записи. А кроме государственных школ существуют также полугосударственные и очень большой список частных.