Чому в Польщі немає чипсів з крабом: розкриваємо секрет, де їх шукати

Часто українцям в Польщі бракує продуктів, які вони споживали в Україні. Іронічно, що ті ж самі крабові чипси Lays, які є у будь-якому українському магазині, виробляють у Польщі, однак на польських прилавках їх майже не знайдеш.

Крабові чипси у Польщі – рідкісне явище, однак іноді вони таки з'являються. Про це пише 24 Канал.

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Чому в Польщі немає чипсів з крабом

Ймовірніше за все, це через те, що серед польських споживачів цей смак не має попиту. Періодично смак краба з'являється на польських прилавках, однак це буває вкрай рідко.

Не секрет, що виробники завжди адаптують асортимент для кожного ринку залежно від результатів маркетингових досліджень. Тож, можливо, смак краба просто не є популярним серед споживачів.

Далеко не треба ходити. Ми перевірили – на відомому польському маркетплейсі allegro.pl за останній місяць крабові чипси у різних продавців загалом придбали всього 23 людини.

Річ у тім, що поляки мають свої гастрономічні вподобання, і морепродукти (зокрема краби) не є традиційними або популярними інгредієнтами місцевої кухні.

Польські споживачі частіше обирають смаки, які асоціюються з їхніми традиціями. Наприклад, смак бекону, сиру або сметани з цибулею.



У поляків інші вподобання в чипсах / Pexels

Також цікаво, що там більш популярні чипси зі смаками солі, кетчупу, ковбаски чи курки, які менше популярні у нас.

Так, зараз у Польщі багато, українців. Однак їхній відсоток у загальній аудиторії все ж не є домінантним для великих брендів.

Де можна знайти чипси зі смаком краба в Польщі

Чипси зі смаком краба все ж можна знайти в Польщі. Зокрема на маркетплейсах або ж у спеціалізованих магазинах імпортних продуктів. Наприклад, вони часто зустрічаються в спеціалізованих українських магазинах.

Також радимо уважно дивитися на чипси невеликих брендів. Зокрема в супермаркетах можна зустріти латвійські чипси Long Chips зі смаком краба.

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