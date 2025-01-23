Крабовые чипсы в Польше – редкое явление, однако иногда они таки появляются. Об этом пишет 24 Канал.

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Почему в Польше нет чипсов с крабом

Вероятнее всего, это из-за того, что среди польских потребителей этот вкус не пользуется спросом. Периодически вкус краба появляется на польских прилавках, однако это бывает крайне редко.

Не секрет, что производители всегда адаптируют ассортимент для каждого рынка в зависимости от результатов маркетинговых исследований. Поэтому, возможно, вкус краба просто не является популярным среди потребителей.

Далеко не надо ходить. Мы проверили – на известном польском маркетплейсе allegro.pl за последний месяц крабовые чипсы в разных продавцов в целом приобрели всего 23 человека.

Дело в том, что поляки имеют свои гастрономические предпочтения, и морепродукты (в частности крабы) не являются традиционными или популярными ингредиентами местной кухни.

Польские потребители чаще выбирают вкусы, которые ассоциируются с их традициями. Например, вкус бекона, сыра или сметаны с луком.



У поляков другие предпочтения в чипсах / Pexels

Также интересно, что там более популярны чипсы со вкусами соли, кетчупа, колбаски или курицы, которые менее популярны у нас.

Так, сейчас в Польше много, украинцев. Однако их процент в общей аудитории все же не является доминантным для крупных брендов.

Где можно найти чипсы со вкусом краба в Польше

Чипсы со вкусом краба все же можно найти в Польше. В частности на маркетплейсах или в специализированных магазинах импортных продуктов. Например, они часто встречаются в специализированных украинских магазинах.

Также советуем внимательно смотреть на чипсы небольших брендов. В частности в супермаркетах можно встретить латвийские чипсы Long Chips со вкусом краба.