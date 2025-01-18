И если, к примеру, в Украине возможно превышение в 3 километра при допустимой скорости 20 километров в час, то в Польше таких правил нет. Об этом пишет 24 Канал.

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Ограничение скорости движения в Польше

Ограничения движения отличаются в зависимости от участка дороги. Максимальная разрешенная скорость для легковых автомобилей на автомагистрали составляет 140 километров в час, на скоростных дорогах с двумя проезжими частями – 120 километров в час.

Максимально допустимая скорость для легковых авто в Польше:

На внутренних дорогах жилой застройки 20 километров в час;
В населенных пунктах 50 километров в час;
На однополосных скоростных дорогах и других проезжих частях за пределами населенных пунктов 100 километров в час;
На скоростных дорогах с двусторонним движением 120 километров в час;
На автомагистралях 140 километров в час.

Автомобилист за рулем
Ограничения скорости в Польше такие же, как и в других странах ЕС / Pexels

Отметим, что допустимые скорости отличаются от вида и для состава транспортных средств.

К примеру, разрешенная скорость автомобиля с прицепом или полуприцепом, а также грузовых автомобилей общей массой более 3,5 тонн:

  • 80 км/ч – на автомагистралях,
  • 80 км/ч – на двухполосных и однополосных скоростных дорогах,
  • 70 км/ч – на других дорогах вне населенных пунктов.

Между тем разрешенная скорость автобуса на автомагистралях и скоростных трассах – 100 километров в час.

Штрафы за превышение скорости в Польше

В Польше строгая система начисления штрафов. Кроме того, если правонарушитель повторно превысит скорость в следующие 2 года, то сумма удваивается.

Всего в Польше такие штрафы за превышение скорости:

  • при превышении до 10 км/ч – 50 злотых;
  • на 11 – 15 км/ч – 100 злотых;
  • на 16 – 20 км/ч – 200 злотых;
  • на 21 – 25 км/ч – 300 злотых;
  • на 26 – 30 км/ч – 400 злотых;
  • на 31 – 40 км/ч – 800 злотых;
  • на 41 – 50 км/ч – 1 000 злотых;
  • на 51 – 60 км/ч – 1 500 злотых;
  • на 61 – 70 км/ч – 2 000 злотых;
  • на 71 км/ч и более – 2 500 злотых.