І якщо, до прикладу, в Україні можливе перевищення у 3 кілометри при допустимій швидкості 20 кілометрів на годину, то у Польщі таких правил немає. Про це пише 24 Канал.

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Обмеження швидкості руху в Польщі

Обмеження руху відрізняються залежно від ділянки дороги. Максимальна дозволена швидкість для легкових автомобілів на автомагістралі становить 140 кілометрів на годину, на швидкісних дорогах з двома проїзними частинами – 120 кілометрів на годину.

Максимально допустима швидкість для легкових авто у Польщі:

На внутрішніх дорогах житлової забудови 20 кілометрів на годину;
У населених пунктах 50 кілометрів на годину;
На односмугових швидкісних дорогах й інших проїзних частинах за межами населених пунктів 100 кілометрів на годину;
На швидкісних дорогах з двостороннім рухом 120 кілометрів на годину;
На автомагістралях 140 кілометрів на годину.

Автомобіліст за кермом
Обмеження швидкості у Польщі такі ж, як і в інших країнах ЄС / Pexels

Зазначимо, що допустимі швидкості відрізняються від виду та для складу транспортних засобів.

До прикладу, дозволена швидкість автомобіля з причепом чи напівпричепом, а також вантажних автомобілів загальною масою понад 3,5 тонни:

  • 80 км/год – на автомагістралях,
  • 80 км/год – на двосмугових та односмугових швидкісних дорогах,
  • 70 км/год – на інших дорогах поза населеними пунктами.

Тим часом дозволена швидкість автобуса на автомагістралях та швидкісних трасах – 100 кілометрів на годину.

Штрафи за перевищення швидкості у Польщі

В Польщі сувора система нарахування штрафів. Крім того, якщо правопорушник повторно перевищить швидкість у наступні 2 роки, то сума подвоюється.

Загалом у Польщі такі штрафи за перевищення швидкості:

  • при перевищенні до 10 км/год – 50 злотих;
  • на 11 – 15 км/год – 100 злотих;
  • на 16 – 20 км/год – 200 злотих;
  • на 21 – 25 км/год – 300 злотих;
  • на 26 – 30 км/год – 400 злотих;
  • на 31 – 40 км/год – 800 злотих;
  • на 41 – 50 км/год – 1 000 злотих;
  • на 51 – 60 км/год – 1 500 злотих;
  • на 61 – 70 км/год – 2 000 злотих;
  • на 71 км/год і більше – 2 500 злотих.