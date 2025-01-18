І якщо, до прикладу, в Україні можливе перевищення у 3 кілометри при допустимій швидкості 20 кілометрів на годину, то у Польщі таких правил немає. Про це пише 24 Канал.
Дивіться також Яка різниця між електронною "Зеленою картою" та паперовою: пояснення
Обмеження швидкості руху в Польщі
Обмеження руху відрізняються залежно від ділянки дороги. Максимальна дозволена швидкість для легкових автомобілів на автомагістралі становить 140 кілометрів на годину, на швидкісних дорогах з двома проїзними частинами – 120 кілометрів на годину.
Максимально допустима швидкість для легкових авто у Польщі:
|На внутрішніх дорогах житлової забудови
|20 кілометрів на годину;
|У населених пунктах
|50 кілометрів на годину;
|На односмугових швидкісних дорогах й інших проїзних частинах за межами населених пунктів
|100 кілометрів на годину;
|На швидкісних дорогах з двостороннім рухом
|120 кілометрів на годину;
|На автомагістралях
|140 кілометрів на годину.
Обмеження швидкості у Польщі такі ж, як і в інших країнах ЄС / Pexels
Зазначимо, що допустимі швидкості відрізняються від виду та для складу транспортних засобів.
До прикладу, дозволена швидкість автомобіля з причепом чи напівпричепом, а також вантажних автомобілів загальною масою понад 3,5 тонни:
- 80 км/год – на автомагістралях,
- 80 км/год – на двосмугових та односмугових швидкісних дорогах,
- 70 км/год – на інших дорогах поза населеними пунктами.
Тим часом дозволена швидкість автобуса на автомагістралях та швидкісних трасах – 100 кілометрів на годину.
Штрафи за перевищення швидкості у Польщі
В Польщі сувора система нарахування штрафів. Крім того, якщо правопорушник повторно перевищить швидкість у наступні 2 роки, то сума подвоюється.
Загалом у Польщі такі штрафи за перевищення швидкості:
- при перевищенні до 10 км/год – 50 злотих;
- на 11 – 15 км/год – 100 злотих;
- на 16 – 20 км/год – 200 злотих;
- на 21 – 25 км/год – 300 злотих;
- на 26 – 30 км/год – 400 злотих;
- на 31 – 40 км/год – 800 злотих;
- на 41 – 50 км/год – 1 000 злотих;
- на 51 – 60 км/год – 1 500 злотих;
- на 61 – 70 км/год – 2 000 злотих;
- на 71 км/год і більше – 2 500 злотих.