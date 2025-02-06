Бо даром – хіба у мишоловці: як безплатний круїз обійшовся туристові у 47 000 доларів

Американець Майк Кемерон виграв безплатну подорож Карибським басейном на борту круїзного лайнера. Однак, його радість швидко змінилася шоком, коли він отримав рахунок на загальну суму у 47 000 доларів.

Круїзна компанія списала кошти з двох кредитних карток пасажира, але він досі має непогашений борг, що перевищує 20 000 доларів. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Independent.

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Безплатний круїз обійшовся в 47 000 доларів

Майк Кемерон та його дівчина, Тамара Мастерман, з Міннесоти, виграли безкоштовну подорож на борту лайнера Norwegian Cruise Line. Лайнер Encore, який вирушив у тижневий круїз по Карибському морю з Маямі 5 січня, обіцяв незабутні враження для щасливої пари.

Але під час круїзу Майк захворів на грип, й потребував медичної допомоги. Кемерону призначили лікування за допомогою внутрішньовенної крапельниці, і він повністю одужав протягом 3 днів. Однак пізніше був шокований, коли дізнався, що витрати на лікування склали 47 000 доларів.

Я не знаю, як мені вдасться розплатитися з ними, мені доведеться, але я не знаю, як,

– каже Кемерон.

Як відомо, круїзна компанія зняла кошти з двох кредитних карток Майка, максимально використавши кожну з них. В результаті Кемерон має погасити ще заборгованість розміром 21 000 доларів.

Цікаво, що відпочивальники придбали туристичну страховку від Norwegian, яка мала покрити витрати до 20 000 доларів. Але їм не вдалося подати позов.

При цьому, за словами Кемерона, медичний персонал корабля запевняв його, що немає причин для занепокоєння оскільки є страховка.