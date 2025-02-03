Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Національний антарктичний науковий центр з'явилося відео обльоту дрона довкола гори Демарія. Зняв його сисадмін 29-ї української антарктичної експедиції Олександр Мацібура.

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Демарія – неймовірно крута гора біля "Вернадського"

Хоч гора – невисока (635 метрів), але відома своїми обривистими схилами.

Така дивовижна вершина розташована безпосередньо на континенті Антарктида – за 8 кілометрів від острова Галіндез, де станція "Академік Вернадський",

– розповідають у НАНЦ.

Вчені заявили, що гора була вперше нанесена на карту Французькою антарктичною експедицією 1903-1905 років під керівництвом Жана-Батіста Шарко. Гора була названа на честь братів Демарія, які відіграли важливу роль у розробці фотооб'єктива, що використовувався під час експедиції.

Демарія відома своїми обривистими схилами: дивіться відео

Зазначається, що для туристів на гору є маршрути підйому, також доступний варіант екстремального лижного спорту.

Наші ж полярники використовують Демарію як об'єкт для досліджень, зокрема, відбираючи там зразки рослин та ґрунтів.