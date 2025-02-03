Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальный антарктический научный центр появилось видео облета дрона вокруг горы Демария. Снял его сисадмин 29-й украинской антарктической экспедиции Александр Мацибура.
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Демария – невероятно крутая гора возле "Вернадского"
Хоть гора – невысокая (635 метров), но известна своими обрывистыми склонами.
Такая удивительная вершина расположена непосредственно на континенте Антарктида – в 8 километрах от острова Галиндез, где станция "Академик Вернадский",
– рассказывают в НАНЦ.
Ученые заявили, что гора была впервые нанесена на карту Французской антарктической экспедицией 1903-1905 годов под руководством Жана-Батиста Шарко. Гора была названа в честь братьев Демария, которые сыграли важную роль в разработке фотообъектива, использовавшегося во время экспедиции.
Демария известна своими обрывистыми склонами: смотрите видео
Отмечается, что для туристов на гору есть маршруты подъема, также доступен вариант экстремального лыжного спорта.
Наши же полярники используют Демарию как объект для исследований, в частности, отбирая там образцы растений и почв.