Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальный антарктический научный центр появилось видео облета дрона вокруг горы Демария. Снял его сисадмин 29-й украинской антарктической экспедиции Александр Мацибура.

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Демария – невероятно крутая гора возле "Вернадского"

Хоть гора – невысокая (635 метров), но известна своими обрывистыми склонами.

Такая удивительная вершина расположена непосредственно на континенте Антарктида – в 8 километрах от острова Галиндез, где станция "Академик Вернадский",

– рассказывают в НАНЦ.

Ученые заявили, что гора была впервые нанесена на карту Французской антарктической экспедицией 1903-1905 годов под руководством Жана-Батиста Шарко. Гора была названа в честь братьев Демария, которые сыграли важную роль в разработке фотообъектива, использовавшегося во время экспедиции.

Демария известна своими обрывистыми склонами: смотрите видео

Отмечается, что для туристов на гору есть маршруты подъема, также доступен вариант экстремального лыжного спорта.

Наши же полярники используют Демарию как объект для исследований, в частности, отбирая там образцы растений и почв.