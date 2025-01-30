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Закордон Жизнь за границей Таранаки из "рода маори": новозеландской горе предоставили такие же права, как и человеку
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Таранаки из "рода маори": новозеландской горе предоставили такие же права, как и человеку

Марта Касиянчук
Новая Зеландия предоставила статус личности горе Таранаки
Новая Зеландия предоставила статус личности горе Таранаки / Unsplash

Гора Таранаки в Новой Зеландии, которую коренные жители считают предком, была признана юридическим лицом. Парламент страны официально предоставил ей статус личности.

Отныне Таранаки имеет все права и обязанности человека. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Новая Зеландия предоставила статус личности горе Таранаки

Гора Таранаки, также известная как Таранаки Маунга, стала третьей природной достопримечательностью Новой Зеландии, которая получила статус личности. Это признание подтверждает историческую связь реки и священной земли региона с его коренными жителями – верят, что раньше они были людьми.

Этот законодательный акт признает факт кражи горы после колонизации Новой Зеландии. Кроме того, новый закон содержит положение о компенсации за ущерб, нанесенный горе в колониальный период.

Это один из важнейших шагов в нашей истории – не только для нашей маунга, но и для людей Таранаки, региона и нации,
– заявил главный переговорщик Таранаки Маунга Джейми Туута.

По словам Тууты, будут установлены рекомендации относительно того, как посетители должны относиться к Таранаки и его региону. В то же время он надеется, что люди научатся уважать горы и самостоятельно регулировать свою деятельность.

Новая Зеландия предоставила статус личности горе Таранаки
Новая Зеландия предоставила статус личности горе Таранаки / Фото Unsplash

Почему гора Таранаки особенная

Гора Таранаки, место глубокого культурного, духовного и исторического значения, издавна считалась местными общинами почитаемой прародиной. Она служила не только источником физического пропитания, но и местом культурной идентичности и последнего упокоения.

Однако в 18 и 19 веках европейские колонизаторы в Новой Зеландии переняли название Таранаки, а затем и саму гору. В 1770 году британский исследователь капитан Джеймс Кук впервые увидел величественную вершину со своего корабля, впоследствии назвав ее горой Эгмонт.

В 1840 году племена маори и представители британской короны формализовали свои отношения, подписав Договор Вайтанги, который считается основополагающим документом Новой Зеландии. Он содержал обещания Короны поддерживать права маори на их земли и ресурсы. Но разногласия между маорийской и английской версиями договора привели к длительным спорам, поскольку Корона нарушала условия соглашения почти сразу после его подписания.

Гора Таранаки в Новой Зеландии
Гора Таранаки в Новой Зеландии / Фото Unsplash

В 1865 году значительная часть земель Таранаки, включая выдающуюся гору, была конфискована Короной в качестве наказания за сопротивление маори. В течение следующего века управление горой в значительной степени контролировалось охотничьими и спортивными группами, причем голоса маори не участвовали в процессах принятия решений.

Традиционные практики маори, связанные с горой, были запрещены, в то время, как туризм активно продвигался. Однако, протестное движение маори 1970-х и 1980-х годов стало катализатором нового признания языка, культуры и прав маори, что привело к важным изменениям в законодательстве Новой Зеландии.