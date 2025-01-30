Таранаки из "рода маори": новозеландской горе предоставили такие же права, как и человеку

Гора Таранаки, также известная как Таранаки Маунга, стала третьей природной достопримечательностью Новой Зеландии, которая получила статус личности. Это признание подтверждает историческую связь реки и священной земли региона с его коренными жителями – верят, что раньше они были людьми.

Этот законодательный акт признает факт кражи горы после колонизации Новой Зеландии. Кроме того, новый закон содержит положение о компенсации за ущерб, нанесенный горе в колониальный период.

Это один из важнейших шагов в нашей истории – не только для нашей маунга, но и для людей Таранаки, региона и нации,

– заявил главный переговорщик Таранаки Маунга Джейми Туута.