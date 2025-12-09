Многие украинцы для жизни за рубежом выбирают именно Германию, и на это есть несколько причин – большое количество украинцев, социальные выплаты, удобное расположение страны в Европе. Но не обошлось и без нескольких весомых недостатков, о которых точно стоит знать перед переездом, сообщает 24 Канал со ссылкой на mrs.faustova.

Интересно "Отказываются говорить даже через переводчик": украинка раскритиковала популярную страну

Какие есть недостатки жизни в Германии?

Первый недостаток, о котором упомянула украинка – это язык. Сама она считает его большим недостатком, ведь немецкий достаточно сложный. В нем много очень длинных слов, которые нужно запоминать, и непривычная для украинки грамматика

Но у меня хорошо с языками, я его выучила и даже прошла собеседование в немецкую компанию и работала там некоторое время, пока не уволилась,

– поделилась украинка.

Еще один недостаток, о котором многие люди не задумываются перед переездом – это погода. В Германии достаточно ветрено, часто идут дожди. Летом очень жарко, а вот зимой "нереально холодно", и протопить квартиру достаточно сложно.

Украинка поделилась минусами Германии: смотрите видео

Вспомнила украинка и о немецком менталитете. Люди в этой стране очень закрытые, и подружиться с ними сложно даже тем, кто живет в стране долго и знает язык.

Даже те, кто живут здесь много лет и учились в немецких университетах, часто не имеют друзей немцев,

– добавила блогерша.

И последний недостаток – это бюрократия. По словам украинки, Германия – это "страна бумажных писем". Быстро оформить документы в Германии вряд ли удастся, и для этого нужно пройти не одну инстанцию.

Что еще рассказывают украинцы за рубежом?