Таранакі з "роду маорі": новозеландській горі надали такі ж права, як і людині

Гора Таранакі, також відома як Таранакі Маунга, стала третьою природною пам'яткою Нової Зеландії, яка отримала статус особи. Це визнання підтверджує історичний зв'язок річки та священної землі регіону з його корінними мешканцями – вірять, що раніше вони були людьми.

Цей законодавчий акт визнає факт крадіжки гори після колонізації Нової Зеландії. Крім того, новий закон містить положення про компенсацію за збитки, завдані горі в колоніальний період.

Це один із найважливіших кроків у нашій історії – не лише для нашої маунга, але й для людей Таранакі, регіону та нації,

– заявив головний перемовник Таранакі Маунга Джеймі Туута.