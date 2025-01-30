Таранакі з "роду маорі": новозеландській горі надали такі ж права, як і людині

Відтепер Таранакі має усі права та обов'язки людини. Про це пише 24 Канал з посилання на The Guardian.
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Нова Зеландія надала статус особистості горі Таранакі
За словами Туути, будуть встановлені рекомендації щодо того, як відвідувачі повинні ставитися до Таранакі та його регіону. Водночас він сподівається, що люди навчаться поважати гори та самостійно регулювати свою діяльність.
Нова Зеландія надала статус особистості горі Таранакі / Фото Unsplash
Чому гора Таранакі особлива
Гора Таранакі, місце глибокого культурного, духовного та історичного значення, здавна вважалася місцевими громадами шанованою прабатьківщиною. Вона слугувала не лише джерелом фізичного прожитку, але й місцем культурної ідентичності та останнього спочинку.
Однак у 18 та 19 століттях європейські колонізатори в Новій Зеландії перейняли назву Таранакі, а потім і саму гору. У 1770 році британський дослідник капітан Джеймс Кук вперше побачив величну вершину зі свого корабля, згодом назвавши її горою Егмонт.
У 1840 році племена маорі та представники британської корони формалізували свої відносини, підписавши Договір Вайтангі, який вважається основоположним документом Нової Зеландії. Він містив обіцянки Корони підтримувати права маорі на їхні землі та ресурси. Але розбіжності між маорійською та англійською версіями договору призвели до тривалих суперечок, оскільки Корона порушувала умови угоди майже одразу після її підписання.
Гора Таранакі у Новій Зеландії / Фото Unsplash
У 1865 році значна частина земель Таранакі, включно з видатною горою, була конфіскована Короною як покарання за опір маорі. Протягом наступного століття управління горою значною мірою контролювалося мисливськими та спортивними групами, причому голоси маорі не брали участі в процесах прийняття рішень.
Традиційні практики маорі, пов'язані з горою, були заборонені, в той час, як туризм активно просувався. Проте, протестний рух маорі 1970-х і 1980-х років став каталізатором нового визнання мови, культури і прав маорі, що призвело до важливих змін у законодавстві Нової Зеландії.