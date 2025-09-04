Авіаперельоти вже давно стали синонімом турбулентності. Але останні дослідження показують, що частота і серйозність цього тривожного явища значно зросли порівняно з п'ятдесятьма роками тому.

Особливе занепокоєння викликає зростання "турбулентності чистого неба" – невидимого явища, яке може завдати несподіваного удару навіть за, здавалося б, спокійних погодних умов. Про це пише 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

Чому авіаперельоти стають небезпечними?

Звичайна турбулентність зазвичай асоціюється з певними погодними умовами, такими як дощ або щільна хмарність. Однак, турбулентність в чистому небі формується на висотах від 9 до 10 кілометрів, де на неї впливає наявність реактивних потоків.

У цих ясних умовах швидкі повітряні потоки стикаються з повільнішими, створюючи потужний зсув вітру, який руйнує атмосферу. Відсутність хмарного покриву робить цю турбулентність невидимою для стандартних радіолокаційних систем, що ускладнює пілотам навігацію в зонах турбулентності.

Саме ця "невидимість" робить явище особливо небезпечним: пасажири й екіпаж не встигають підготуватися, і відсутність пристебнутих пасків безпеки часто закінчується травмами,

– йдеться у повідомленні.

Вплив турбулентності на авіаперельоти виходить за рамки теоретичних дискусій: за останні роки було зафіксовано кілька трагічних інцидентів, пов'язаних з турбулентністю.

У 2024 році рейс, що прямував з Лондона до Сінгапуру, потрапив у сильну турбулентність, що призвело до загибелі пасажира на борту.

Крім того, дані Федерального управління цивільної авіації США свідчать про статистику, яка вказує на те, що в період з 2009 по 2021 рік інциденти, пов'язані з турбулентністю, призвели до серйозних травм 30 пасажирів і 116 членів екіпажу.

До слова, у 2023 році в одному з досліджень було встановлено, що кількість випадків "сильної та надсильної" турбулентності з 1979 року зросла майже на 55%.



Турбулентність в небі стає дедалі небезпечнішою / Фото Unsplash

Що робить авіація для розв'язання проблеми?

Авіаційна галузь активно шукає інноваційні методи виявлення турбулентності. Наразі пілоти значною мірою залежать від прогнозів погоди та повідомлень від інших членів екіпажу, щоб орієнтуватися в цих складних умовах. Очікується, що інтеграція сучасних датчиків значно посилить заходи безпеки.

Крім того, сучасні літаки спроєктовані більш стійкими, з гнучкими крилами, вдосконаленими системами аеродинамічного контролю і складними автопілотами, призначеними для кращої роботи в умовах турбулентності. Однак, експерти наголошують, що найбезпечнішим підходом для забезпечення комфорту та безпеки пасажирів під час польоту залишається триматися якомога далі від зон турбулентності, а не проходити крізь них.

На якому місці в літаку найсильніша турбулентність?

Купуючи квиток на літак, мандрівники мають можливість вибрати місце, яке найкраще відповідає їхнім потребам у комфорті, часто за додаткову плату. Ця інвестиція може бути особливо корисною для тих, хто відчуває занепокоєння під час турбулентності.

Експерти зазначають, що задня частина літака, як правило, зазнає найбільших поштовхів і руху під час турбулентності, що робить ці місця менш бажаними для нервових пасажирів.

Для більш спокійного перельоту пасажирам рекомендується обирати місця в передній частині салону або біля крил, які, як вважається, забезпечують більш стабільний політ.