Авиаперелеты уже давно стали синонимом турбулентности. Но последние исследования показывают, что частота и серьезность этого тревожного явления значительно возросли по сравнению с пятьюдесятью годами назад.

Особое беспокойство вызывает рост "турбулентности чистого неба" – невидимого явления, которое может нанести неожиданный удар даже при, казалось бы, спокойных погодных условиях. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

Почему авиаперелеты становятся опасными?

Обычная турбулентность обычно ассоциируется с определенными погодными условиями, такими как дождь или плотная облачность. Однако, турбулентность в чистом небе формируется на высотах от 9 до 10 километров, где на нее влияет наличие реактивных потоков.

В этих ясных условиях быстрые воздушные потоки сталкиваются с более медленными, создавая мощный сдвиг ветра, который разрушает атмосферу. Отсутствие облачного покрова делает эту турбулентность невидимой для стандартных радиолокационных систем, что затрудняет пилотам навигацию в зонах турбулентности.

Именно эта "невидимость" делает явление особенно опасным: пассажиры и экипаж не успевают подготовиться, и отсутствие пристегнутых ремней безопасности часто заканчивается травмами,

Влияние турбулентности на авиаперелеты выходит за рамки теоретических дискуссий: за последние годы было зафиксировано несколько трагических инцидентов, связанных с турбулентностью.

В 2024 году рейс, следовавший из Лондона в Сингапур, попал в сильную турбулентность, что привело к гибели пассажира на борту.

Кроме того, данные Федерального управления гражданской авиации США свидетельствуют о статистике, которая указывает на то, что в период с 2009 по 2021 год инциденты, связанные с турбулентностью, привели к серьезным травмам 30 пассажиров и 116 членов экипажа.

К слову, в 2023 году в одном из исследований было установлено, что количество случаев "сильной и сверхсильной" турбулентности с 1979 года выросло почти на 55%.



Что делает авиация для решения проблемы?

Авиационная отрасль активно ищет инновационные методы выявления турбулентности. Сейчас пилоты в значительной степени зависят от прогнозов погоды и сообщений от других членов экипажа, чтобы ориентироваться в этих сложных условиях. Ожидается, что интеграция современных датчиков значительно усилит меры безопасности.

Кроме того, современные самолеты спроектированы более устойчивыми, с гибкими крыльями, усовершенствованными системами аэродинамического контроля и сложными автопилотами, предназначенными для лучшей работы в условиях турбулентности. Однако, эксперты отмечают, что самым безопасным подходом для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров во время полета остается держаться подальше от зон турбулентности, а не проходить сквозь них.

На каком месте в самолете самая сильная турбулентность?

Покупая билет на самолет, путешественники имеют возможность выбрать место, которое лучше всего соответствует их потребностям в комфорте, часто за дополнительную плату. Эта инвестиция может быть особенно полезной для тех, кто испытывает беспокойство во время турбулентности.

Эксперты отмечают, что задняя часть самолета, как правило, испытывает наибольшим толчкам и движению во время турбулентности, что делает эти места менее желательными для нервных пассажиров.

Для более спокойного перелета пассажирам рекомендуется выбирать места в передней части салона или возле крыльев, которые, как считается, обеспечивают более стабильный полет.