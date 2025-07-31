Експерти з авіаперевезень постійно застерігають мандрівників від вибору певного одягу, але до цих порад часто не прислухаються. В результаті досвід авіаподорожей зовсім незадовільний.

Зокрема, це стосується і взуття. Наприклад, не кожен знає, що експерти проти знімання взуття в літаку, а чому – розповідає 24 Канал з посиланням на Express.

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Чому ніколи не варто знімати взуття в літаку?

Експертка Кейт Ван Дайк застерігає від використання відкритого взуття, припускаючи, що відмова від нього буде корисною не тільки для власника, але й для сусідів.

До того ж підкреслила ризики, пов'язані зі зняттям взуття під час польоту. Перебування босих ніг в обмеженому просторі літака може зробити пасажирів вразливими до різних мікроорганізмів і потенційних загроз для здоров'я.

Підлоги в літаках рідко ретельно прибирають між рейсами, тому ви можете контактувати з бактеріями, грибками та вірусами. Вони можуть викликати інфекції, такі як мікоз стоп, підошовні бородавки або навіть більш серйозні шкірні інфекції,

– підкреслюють вони.

А підвищена сухість і розрідженість повітря під час польоту тільки збільшує ризик подразнення і розтріскування шкіри. В результаті – це може призвести до зараження інфекціями.

Хоча ймовірність серйозних проблем зі здоров'ям залишається низькою для більшості здорових людей, експерти рекомендують підтримувати належну гігієну, вдягаючи взуття або принаймні шкарпетки під час перебування на борту літака, особливо під час відвідування туалету.

Крім того, у своїх рекомендаціях Кейт закликала пасажирів утриматися від використання сильних парфумерних ароматів під час подорожей літаками. За її словами, це може потенційно роздратовувати попутників – те, що подобається одному, не завжди вдало для інших.

До слова, раніше 24 Канал писав про те, чому не можна вдягати шльопанці в літак.