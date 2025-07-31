В частности, это касается и обуви. Например, не каждый знает, что эксперты против снятия обуви в самолете, а почему – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Почему никогда не стоит снимать обувь в самолете?

Эксперт Кейт Ван Дайк предостерегает от использования открытой обуви, предполагая, что отказ от нее будет полезным не только для владельца, но и для соседей.

К тому же подчеркнула риски, связанные со снятием обуви во время полета. Пребывание босых ног в ограниченном пространстве самолета может сделать пассажиров уязвимыми к различным микроорганизмам и потенциальным угрозам для здоровья.

Полы в самолетах редко тщательно убирают между рейсами, поэтому вы можете контактировать с бактериями, грибками и вирусами. Они могут вызвать инфекции, такие как микоз стоп, подошвенные бородавки или даже более серьезные кожные инфекции,

– подчеркивают они.

А повышенная сухость и разреженность воздуха во время полета только увеличивает риск раздражения и растрескивания кожи. В результате – это может привести к заражению инфекциями.

Хотя вероятность серьезных проблем со здоровьем остается низкой для большинства здоровых людей, эксперты рекомендуют поддерживать надлежащую гигиену, надевая обувь или по крайней мере носки во время пребывания на борту самолета, особенно во время посещения туалета.

Кроме того, в своих рекомендациях Кейт призвала пассажиров воздержаться от использования сильных парфюмерных ароматов во время путешествий самолетами. По ее словам, это может потенциально раздражать попутчиков – то, что нравится одному, не всегда удачно для других.

К слову, ранее 24 Канал писал о том, почему нельзя надевать шлемы почему нельзя надевать шлепанцы в самолет.