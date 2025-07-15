Так, опытный пилот Стив предостерег пассажиров от ношения шлепанцев во время полета. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

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Почему нельзя надевать шлепанцы в самолет?

В своем недавнем заявлении Стив посоветовал пассажирам отдавать предпочтение комфорту и практичности при выборе одежды для авиаперелетов. Он предостерег, что, хотя одеться в соответствии с местом назначения может быть привлекательно, гораздо важнее одеваться в соответствии с условиями на борту самолета.

Стив отметил, что в случае экстренной эвакуации через аварийные лестницы самолета, пассажиры во вьетнамках могут столкнуться со значительным дискомфортом.

Вот мой совет вам: одевайте хлопчатобумажную одежду, полностью покрывающую тело – длинные рукава, джинсы подойдут, а также обувь на шнурках. Почему? Потому что она останется на ваших ногах,

– сказал он.

Пилот отметил критическую важность выбора соответствующей одежды и обуви во время авиаперелетов, подчеркнув их потенциал для спасения жизни в чрезвычайных ситуациях.

Он признал, что хотя многие пассажиры предпочитают не думать об экстренных ситуациях, важно рассмотреть все возможные варианты.

А ранее 24 Канал писал, где самое безопасное место в самолете во время авиакатастрофы.