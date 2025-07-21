Так, одна из стюардесс, как пишет 24 Канал со ссылкой на Dailymail, назвала два периода времени, когда лучше всего посетить туалет во время длинных рейсов, а когда – подождать.

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Когда лучше всего пользоваться туалетом в самолете?

Бортпроводница рекомендует пассажирам избегать посещения уборной после второго приема пищи – за 60 – 90 минут до посадки. Это может привести к образованию очередей и оставить путешественников без достаточного времени, чтобы воспользоваться уборной до того, как знак "Пристегните ремни безопасности" снова будет активирован.

Как только объявляют о скорой посадке, все бегут в туалет. Они также бегут туда сразу после еды и могут застрять за тележками, что убирают еду, и им трудно вернуться на свои места,

– говорит она.

Зато советует пассажирам подумать о посещении туалета "сразу после того, как мы уберем первую порцию еды", поскольку в это время многие смотрят фильмы или готовятся ко сну.

Также рекомендует выходить в уборную непосредственно перед объявлением о посадке, но при этом важно следить за схемой полета, отображаемой на экранах. Еще можно пойти тогда, когда большинство пассажиров заснут.

Но самый важный совет – выбирать уборную, расположенную в хвостовой части самолета. В этой зоне обычно меньше трафик, поскольку пассажиры, скорее всего, сосредотачиваются на передних.

Ранее 24 Канал писал о том, почему нельзя обувать шлепанцы в самолет.